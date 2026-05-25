不只公立國中小營養午餐免費 盧秀燕宣布加碼納入私校

一名母親今天上網控訴她女兒就讀台中市某國中，在學校被同學言語霸凌、物品被不明利器破壞，她擔心有利器的人不知會在學校做何傷人動作；該校今天說明，上周已校安通報並啟動調查，學校很重視學生安全，目前輔導室也介入輔導女學生中。

2026-05-25 10:30