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不只公立國中小營養午餐免費 盧秀燕宣布加碼納入私校
台中市將於115學年度實施公立國中小營養午餐全面免費之外，台中市長盧秀燕今天宣布再加碼將營養午餐補助對象擴大，納入私立國中小學生，總計受惠約24萬人，全年所需經費約40億。
盧秀燕表示，台中市這幾年是建設高峰期，財政很辛苦，台中先前宣布115學年開始，台中市公立國中小，以及私立國中小、國立與私立高中職三大對象的弱勢生，提供免費營養午餐，受惠約21萬人，全年所需經費約36億元。
盧秀燕說，台中市府經過盤點後決定再加碼，納入私立國中小學生提供免費營養午餐，約2.5萬人受惠，全年經費約3億多元。
盧秀燕強調，台中市財政非常辛苦，只要可以幫孩子做得更好都願意，尤其議員在定期會為孩子與家長請命，政府的責任就是傾聽民意，從善如流，這就是開會目的，只要做得到會積極回饋，滾動性檢討政策。
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