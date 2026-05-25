極偏遠牡丹國中新宿舍啟用 不用再摸黑通勤盼留住教師

屏東縣牡丹鄉牡丹國中是教育部核定極度偏遠地區學校，校內原有教師宿舍使用逾50年，因建物及設備老舊，早在2020年停止使用。教師只能長期往返車城、恆春等地租屋通勤，增加交通與生活負擔，讓偏鄉教師留任成為艱鉅挑戰，教職員宿舍近日完工啟用。

偏鄉學校留住老師不容易，學生也因此反覆適應新老師，難以建立長期且穩定的學習陪伴關係。縣長周春米說，改善偏鄉教育困境，屏東縣政府向教育部爭取「109年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫」經費，結合縣府自籌款，在立委伍麗華爭取及縣議會支持，共投入近2150萬元辦理新建宿舍工程；後續再於2025年底成功爭取逾170萬元補助，內部整修及設備購置。雖然工程歷經多次流標，仍努力推動，終於在2024年5月開工，今年3月入住。

「偏遠地區學校教師流動率偏高，一直是縣府極為重視的課題」，周春米說，縣府團隊關注偏鄉教育環境，推動「偏遠地區宿舍改善計畫」，希望透過完善居住條件，提供教師安全、舒適的生活空間，減輕通勤與租屋壓力，穩定教學品質，讓偏鄉孩子擁有持續且完整的學習陪伴，也讓教育成為翻轉地方的重要力量。

牡丹國中校長賴詠清說，過往教師清晨6時便需從車城等地出發，沿著蜿蜒山路通勤，只為準時抵達學校授課；若遇到課後輔導、補救教學或陪伴學生參與活動，常常忙到天黑才離校，回到租屋處已是晚間8時。這樣的生活，一天可以撐、一個月可以忍，但若要長期留任，對教師而言確實相當辛苦。如今有了新的宿舍，不只是提供住宿空間，更讓教師在牡丹真正擁有「第二個家」，節省通勤時間，讓老師有更多心力投入教學與陪伴學生。

學生們開心地說，未來老師不用每天辛苦趕路，能有更多時間陪伴大家學習、參加活動，「希望老師都不要離開」。

新宿舍為1層樓、共10間單人套房，設交誼廳共享空間，提供教師交流與專業對話場域。外觀色彩以「紅色」、「灰色」及「黑色」為主基調，呼應排灣族文化意涵；建築設計則透過調整建物方位，以坐東北朝西南方式橫向配置，並於北向增設擋風板，有效降低落山風影響，同時兼顧通風、採光與節能效益，展現融合在地文化特色與現代機能的建築價值。

牡丹國中新宿舍是1層樓、共10間單人套房，設交誼廳共享空間，提供教師交流與專業對話場域。圖／屏東縣政府提供

屏東縣牡丹國中的教職員宿舍近日完工啟用，縣長周春米到場了解新建的教職員宿舍環境。圖／屏東縣政府提供