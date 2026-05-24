「錢一樣、事更多」屏東13名國小校長退休創5年新高 資深校長點破關鍵

教育現場校長難當？屏東縣今年2026年國小校長有13人申請退休，有市區大校也有偏鄉小校校長，也有剛調任新校1、2年就申請退休，今年申請退休的人數創下近5年來新高。

教育處表示，今年國小13名國小校長申請退休，國中部分無人申請。退休考量因素多為配合校長任期屆滿或個人生涯規畫等，退休平均年齡為60歲。一名資深校長觀察，校長難為，雖然退休都稱人生規畫，但關鍵在於校園的和諧，面對校園衝突時，如何尊重教育現場專業，「有尊嚴才會願意留下來」。

「專業的尊重非常重要」，一名資深校長指出，教育教導孩子們「尊重」、「負責」是品格教育的核心素養，但當家長進到學校時都在指責老師教不好、校長做不好時，「當校園對老師、校長的尊重不夠時，誰還會想要下來？」，家長可能是高學歷畢業，但不代表教育專業。另名資深校長指出，今年退休校長有的57歲、58歲，這代表都還可以再當兩任校長後屆齡。

另名資深校長觀察，以往通常是小校調大校，也是校長資歷歷練，但如今多校長卻是大校調小校，，甚至調到大校後1、2年就提出退休了，「慢慢全國都會遇到一樣的狀況，領的錢一樣多，為什麼要做這麼多事情？」，除非是非常有使命感。

「當KPI及獲獎成為顯學，教育的目標及價值就扭曲，義務教育尤其是」，這名校長坦言，處理校園事件，現場遇到的困難是不理性思維，「當期待與實際落差，根本無法對話」。

教育處表示，校長辦學挑戰是課程與教學領導、校園事件法令遵循、少子化學校經營及親師關係維護等多元面向。為解決學校經營困境，落實行政減量與資訊整合，簡化各項訪視、計畫申請與成果報核程序；提供師傅校長組成陪伴團隊，也提供即時協助，作為校長依法行政的後盾。

屏東縣今年琉球國中1校、國小13校開缺，校長遴選作業期程，現職校長5月25日遴選，7月2日新任校長遴選；屏東縣儲備校長，國中7人、國小17人，平均年齡48歲。

教育處表示，鼓勵優秀教師投入行政，透過行政獎金、行政減授課及行政減量等措施，資深校長擔任師傅校長，讓優秀主任勇於實踐個人教育理想擔任校園的引領者，提供校長法律諮詢協助。另規畫優化校長甄選制度，針對兼任行政年資長、表現優異主任給予積分加給，或適度簡化準備報名表件等。

屏東縣5年來校長退休人數，2022年國中1人、國小4人。2023年國中2人、國小5人。2024年國中1人、國小8人。2025年國中3人、國小8人。今年則是國中0人，國小13人。據了解，今年原有14名國小校長申請退休，後來1名校長被勸進留任。