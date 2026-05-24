亞洲物理奧林匹亞競賽 台生6金2銀總排名第3

苗栗縣頭份市六合國小學生鄭恩泓雖因聽覺障礙需長期配戴助聽器，但他積極樂觀面對挑戰，在校成績表現優異，堅毅不屈的精神也成為同學典範，更難能可貴的是體諒別人的心，獲頒總統教育獎後，最想做的是減輕家庭在助聽器維護的經濟負擔。

2026-05-24 00:00