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亞洲物理奧林匹亞競賽 台生6金2銀總排名第3
2026年第26屆亞洲物理奧林匹亞競賽成績揭曉，台灣8名學生共獲得6金、2銀，國際排名第3名（以競賽總成績計算）；個人部分，以建中學生郭宸璿排名第9名表現最佳。
教育部今天發布新聞稿指出，2026年第26屆亞洲物理奧林匹亞競賽由韓國主辦，台灣代表隊由國內10多名教授組成團隊負責培訓，歷經初選、複選、決選、賽前集訓4階段，從2657名學生中選出8名學生代表參賽，代表團於5月17日飛往韓國釜山參賽，24日舉行閉幕典禮及頒獎。
2026年第26屆亞洲物理奧林匹亞競賽成績今天揭曉，台灣8名學生共獲得6金、2銀，國際排名第3名（以學生競賽總成績計算）；個人部分，以建國中學學生郭宸璿排名第9名表現最佳。
為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲此競賽金、銀、銅牌者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系；另於競賽獲金牌及銀牌者，分別可獲教育部頒發新台幣10萬元及5萬元獎學金。
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