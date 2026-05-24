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不只公立國中小營養午餐免費 高市府今宣布擴大納入私校學生

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市政府教育局今天宣布，免費營養午餐政策將擴大納入私立國中小學學生。圖／高市教育局提供
高雄市政府教育局今天宣布，免費營養午餐政策將擴大納入私立國中小學學生。圖／高市教育局提供

高雄市公立國中小學生營養午餐免費政策將在今年9月開學後上路，高市府今天表示，除公立學生外，市府也同步編列經費納入私立國中小學生，下學年度開始，全市約19.5萬名國中小學生皆能享營養午餐免費照顧政策。

高雄市將自115學年度起將實施公立國中小免費營養午餐政策，公立國中小學營養午餐若全面免費，嘉惠全市約18萬名學生、每學年增加18億元經費。今日擴大納入私立國中小學生後，受惠學生增加至19.5 萬人，每年度預算擴充至27億元。

市長陳其邁表示，為確保午餐品質與衛生安全，市府將同步強化跨局處午餐聯合稽查機制，由現行每年至少1次提升為每年至少2次，並結合教育、衛生、農業等相關局處，加強校園午餐食材來源、製程及環境衛生查核，打造高雄成為更友善育兒、安心就學的城市。

教育局說，市府編列6800萬元經費，將私立國中小學生納入免費營養午餐補助，同步規畫補助教職員每餐10元三章1Q食材費，編列5760萬元經費，預計約2萬8800名教職員受惠。師生共同用餐，進一步強化校園午餐品質與食安把關，打造更完善的校園營養照顧體系。

營養午餐 陳其邁 高雄

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