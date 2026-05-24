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桃園蚵間國小70年全國唯一閱讀最高認證 連3年閱讀典範

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市蚵間國小去年是全國唯一通過最高級閱讀認證的學校。圖／新聞處提供
桃園市蚵間國小去年是全國唯一通過最高級閱讀認證的學校。圖／新聞處提供

桃園市最南邊的小學新屋區蚵間國小今年建校70周年，副市長蘇俊賓昨日出席校慶，與師生、兩位首屆校友切蛋糕慶生，並期勉學生善用在地資源，在閱讀、文化與自然中累積養分，勇敢走向世界。

蘇俊賓表示，蚵間擁有特色的生態與文化底蘊，不僅鄰近永安漁港、百年石滬群等海岸文化景觀，更有全國唯一具維護海洋生態意義的「石滬媽祖」。蚵間國小雖然只有81位師生，卻是全國知名的閱讀推廣學校，在桃園最南端的海岸生態漁村中，展現亮眼的閱讀能量。學校長年堅持每日晨讀，深化閱讀文化，即便校慶也不例外。

蘇俊賓也問學生自我閱讀與共讀的不同感想，有學生回答說親子共讀可以和父母進行心得交流，和自我閱讀很不一樣，蘇俊賓分享，他認為即便是同一本書，在不同年齡與人生階段與環境所帶來的體會都是截然不同，這正是閱讀最迷人的力量。他鼓勵學生們「把每一本書當作一面窗戶」，成為探索世界的最好習慣，持續透過共讀享受知識的奧妙。

教育局表示，蚵間國小長期深耕閱讀教育，不僅榮獲桃園市閱讀磐石獎，2025年更成為全國唯一通過「明日閱讀」最高認證的國小，並連續三年獲全國閱讀素養典範學校肯定。學校結合石滬踏查、食農與環境教育，運用在地海洋文化與生態資源發展特色課程，展現偏鄉小校精緻辦學成果，未來將持續培育兼具國際視野、公民素養與多元能力，讓每位蚵間學子都能自信走向未來。

蚵間國小建校70周年，副市長蘇俊賓、立委涂權吉和議員陳睿生都到場祝賀。圖表／新聞處提供
蚵間國小建校70周年，副市長蘇俊賓、立委涂權吉和議員陳睿生都到場祝賀。圖表／新聞處提供

桃園 蘇俊賓

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