新北國際多元文化語文競賽近千人參與 用歌聲與故事展現文化自信

新北市教育局在秀朗國小辦「115年國際多元文化語文競賽」，有82校、133組隊伍，近千名親師生參與。競賽內容涵蓋東南亞7語團體歌謠、華語說故事及華語個人歌謠，學生透過歌聲、律動與故事敘說，展現語文學習成果與多元文化魅力。

新北教育局表示，新北積極推動新住民語文教育，8年來課程開班數由百餘班成長至2122班，成長近7倍，規模居全國第一。此次競賽透過東南亞語歌謠展演，讓學生把平時所學實際運用在舞台上，展現語言學習與團隊合作成果。

另為協助跨國回台及外籍學生適應校園學習，賽事自去年起增設「華語文組」，提供參與「華語文學習輔助計畫」的學生更多上台表現與交流機會。教育局指出，該計畫已連續3年獲財團法人張榮發基金會百萬經費支持，今年基金會更首度挹注競賽獎勵金，鼓勵跨國銜轉及外籍學生站上舞台，展現華語學習歷程與成果。

財團法人張榮發基金會執行長鍾德美說，希望透過計畫協助孩子更快融入校園生活，也期待藉由競賽與公開展演，讓更多人看見學生的努力與成長。

秀朗國小馬來語組團體歌謠榮獲特優，學生薛筑勻因選修馬來語進而深化對異國文化的認識，新二代學生劉承恩表示，透過比賽，他更親近爸爸的家鄉。

現場宛如「小型國際村」，鼓舞孩子建立語言能力與文化自信。華語個人歌謠組特優得主是北大國小越南籍跨國銜轉學生張泰安，在現場以吉他自彈自唱演出，張泰安分享到，四年級時舉家來台時完全不懂中文，透過學校華語學習扶助計畫，中文愈來愈流利。

教育局強調，語文競賽是新北推動多元文化教育及學生展能的重要平台，透過「以賽促學」，協助學生累積語文能力、文化理解及表達經驗。未來將持續深化新住民語文課程、華語文學習支持及校園多元文化教育，讓學生在多元環境中安心學習、勇敢表達，培養面向世界的溝通力與文化理解力。

長期支持新北學童國際語言學習的張榮發基金會執行長鍾德美（第二排右四）到場鼓勵參賽學生。圖／新北市教育局提供

新北市辦「115年各級學校國際多元文化語文競賽」，參賽師生與貴賓合影，展現多元文化活力。圖／新北市教育局提供

北大國小演唱華語歌謠「我多喜歡你，你會知道」， 在今年國際多元文化語文競賽歌謠中大放異采。圖／新北市教育局提供

秀朗國小演唱馬來語歌謠「你好嗎鄉親」，獲115年度國際多元文化語文競賽團體歌謠組特優。圖／新北市教育局提供