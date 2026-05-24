其人其事／積極克服聽障 鄭恩泓獲總統教育獎

苗栗縣頭份市六合國小學生鄭恩泓雖因聽覺障礙需長期配戴助聽器，但他積極樂觀面對挑戰，在校成績表現優異，堅毅不屈的精神也成為同學典範，更難能可貴的是體諒別人的心，獲頒總統教育獎後，最想做的是減輕家庭在助聽器維護的經濟負擔。

鄭恩泓五歲開始配戴助聽器，日常生活必須比一般人更專注地傾聽聲音、觀察表情，才能完整理解他人意思。雖然長時間配戴助聽器容易產生身體不適，但他除了睡覺與洗澡，始終堅持配戴。他深知，助聽器不只是協助自己學習的重要工具，更是與外界溝通的重要橋梁。

鄭恩泓的助聽器已需更新，但受限家中經濟條件無法立即更換，因此他努力爭取各項獎助學金，希望靠自己的力量減輕家庭負擔。

校內表現方面，鄭恩泓學習態度積極認真，五年級學業成績名列班級前六名，並榮獲校內語文競賽「六年級台語朗讀第一名」；校外方面，他在全國語文競賽頭份市初賽獲得「國小台語情境式演說第二名」，同時也在苗栗縣體育會理事長盃田徑錦標賽榮獲「國小男子組鉛球第五名」，表現允文允武。

師長說，鄭恩泓雖然身體條件與一般學生不同，但不因此退縮，反而比同儕更努力，待人真誠、樂於助人。

榮獲總統教育獎後，鄭恩泓開心能減輕家庭在助聽器維護的經濟負擔，對未來則期許自己成為一名籃球員或體育老師，將運動帶給自己的力量與勇氣分享給更多孩子。