校園新鮮事／收集山海風光 屏東新圍國小特教班3度「圓夢」遊

屏東縣鹽埔鄉新圍國小特教班三度舉行圓夢之旅，師生先前走訪台北一○一，前年搭飛機到澎湖，今年搭火車、森林鐵路到阿里山，孩子在老師陪伴下，從都會、海邊到山邊體驗各種交通運具，走出教室看見世界多元風貌，也期盼大眾對身障者能以更友善眼光看待。

新圍國小特教班成立於一九九六年，安置中重度身心障礙孩子，這群「小勇士」前年搭機到澎湖參加花火節，今年五月搭阿里山獨有之字形森林鐵路看日出、日落，品嘗奮起湖鐵路便當，晚間看螢火蟲，驚喜連連。

阿里山之旅出發前，老師從課程帶孩子認識山上地形、植物特色、森林鐵路等相關知識，事前也教唱膾炙人口的「高山青」，從課堂到實際參與，增加多元刺激。特教組長蕭又菁說，圓夢之旅是帶孩子到戶外感受世界，從收拾行李、搭車等細項中一步步學會生活自理。

校長高珠鈴分享，首日安排看夕陽，因雲層厚沒看到，但孩子在等待過程高歌「高山青」，熱舞採茶青，最後望著滿天星空結束行程。老師劉瑩貞說，孩子搭火車走訪阿里山，瀏覽窗外不同的景色變化，與環境教育相結合。

「行萬里路勝讀萬卷書，對身障孩子更顯重要。」高珠鈴說，這群孩子情意真摯，反饋往往給人意想不到的收穫，看見他們無限可能。