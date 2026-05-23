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大學申請入學備審資料用PDF未經教師認證 大學端憂真實性

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學習歷程課程學習成果、多元表現 「未提交率」連4屆提升…學界分析癥結點

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部建置學習歷程中央資料庫，設有教師認證與學生逐步、定期上傳機制，以利學生高三申請入學時提交作為備審資料，盼減輕學生負擔與改善過去備審資料為人詬病的代做疑慮。示意圖。圖／聯合報系資料照片
教育部建置學習歷程中央資料庫，設有教師認證與學生逐步、定期上傳機制，以利學生高三申請入學時提交作為備審資料，盼減輕學生負擔與改善過去備審資料為人詬病的代做疑慮。示意圖。圖／聯合報系資料照片

伴隨108課綱教育部建置學習歷程中央資料庫，設有教師認證與學生逐步、定期上傳機制，以利學生高三申請入學時提交作為備審資料，盼減輕學生負擔與改善過去備審資料為人詬病的代做疑慮。但本報取得教育部最新內部統計，108課綱首屆至第四屆學生，課程學習成果、多元表現未提交率均逐年上升。學界分析，癥結仍在於教育部開放學生可使用PDF製作備審資料。

教育部數據顯示，以高一為例，第一屆課程學習成果未提交率僅27％，但第四屆上升為近50％；到了高三，首屆的未提交率就達40％，第四屆第二梯次更高達73％未繳交。多元表現一項，第一屆高一生未提交率為55％，第四屆增為73％；首屆學生到了高三則有61％未提交，第四屆高三第二梯次更有79％未交。

高中端教師指出，教育部允許學生可用PDF或學習歷程中央資料庫內的認證資料作為備審，但PDF如同開了後門，考試取向的學生因此認為，到高三取得學測成績，甚至通過申請入學一階篩選門檻後再繳交PDF檔案即可，學生確定過篩科系後更能對準準備，也不用呈現高一時不成熟的內容，「那為什麼還要用中央資料庫？」

桃園市教師會常務理事張瓊方直言，「PDF是大問題」。教育部一直強調，透過中央系統上傳的學習歷程資料有經過教師認證、性效度佳，但又允許一般生使用免認證的PDF，制度設計不合邏輯。

再者，張瓊方也分析，近年非前段的大學因少子化，學生通過第一階段學測門檻，二階甄審幾乎非常容易備取上，因此學生重點仍放在先通過學測門檻；又很多頂尖大學也設有二階筆試，備審資料評分佔比被擠壓，總總原因，都讓學生不再這麼重視要按部就班於中央資料庫上傳內容。

張瓊方建議，如僑生、外交官子女等必須得使用PDF，但針對一般生PDF檔應有一落日機制，才能真正落實當年使用中央資料庫，內容有教師認證的初衷。

立委萬美玲指出，許多老師認為制度設計不好、大學端也不買單，繳交率下降，結果不讓人意外。學習歷程檔案制度已到了需迫切檢討的時候，究竟是否發揮預期功能、是否繼續存在；以及繼續存在，分數佔比是否要這麼高？教育部應針對問題盡快召集各方討論，訂定更好的升學制度，才不會讓師生與家長無所適從。

教育部回應，多元備審資料有助於綜合評量學生學習能力、素養表現及適性發展。申請入學第二階段，多數校系仍重視書面審查，也顯示備審資料對大學選才仍具重要功能。

至於PDF備審資料，教育部也說明，考量仍有如海外返國學生、僑生或新舊課綱銜接學生，無法使用學習歷程檔案，因此現階段仍會保留PDF上傳機制，以保障學生升學權益；未來也將持續與大學及各界討論制度精進方向。

教育部 108課綱

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