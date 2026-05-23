快訊

廟宇遶境鞭炮掉車內冒濃煙 老翁急跳車遭撞不治

盛讚台灣AI核心地位 黃仁勳：Vera Rubin將是台灣史上最大規模發表會

5人記過！台鐵山佳站誤點逾2萬分鐘惹怒乘客 段長被拔主管職

聽新聞
0:00 / 0:00

環境部綠影創作獎 台南虎山實小3隊入圍…總成績全國第一

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
環境部「綠影創作獎」台南虎山實小總成績全國第一。圖／校長林勇成提供
環境部「綠影創作獎」台南虎山實小總成績全國第一。圖／校長林勇成提供

台南仁德虎山實小學生組隊參加環境部綠影創作獎全國賽，昨天公布最後入圍12隊，虎山實小共3隊獲選，總成績全台第一。

綠影創作獎以「把永續活成日常」為核心，鼓勵孩子以生活視角切入「綠色教育、低碳飲食、零廢循環科技」，今年主題「100種零廢生活的可能」，透過鏡頭記錄將日常生活中對「零廢」的想像化為具體行動，入圍12件作品6月26日環境部揭曉最後名次。

虎山實小是亞洲第一所「永久綠旗認證」學校，以聯合國友善環境為核心理念推動生態學校。指導老師陳玉婷表示，從校園到生活現場，從日常到行動實踐，每一件作品都讓更多人看見永續的力量。

虎山實小「從產地到餐桌」小組從五上「健康與體育」課本介紹到產銷履歷與食品標章引發興趣，加上五年級自主探究主題，學生選擇「營養午餐-剩食小旅行」結合這兩議題來了解剩食、在地化食物、產地到餐桌、漸少排碳量與綠色永續的關聯性。

「永續用水尚蓋水」小組表示，水龍頭或許是現代生活最容易被遺忘的。我們習慣了它的存在、它的廉價甚至它的流逝視為理所當然。如果有一天這水龍頭聲音消失了呢？如果河流不再流水，土地只能乾裂，該如何處理？拍攝影片是試圖影響周遭，尋求一些良善改變。

「生態學校～零廢，校園進行式」小組從孩子視角書寫「永續日記」，記錄學校長年推動生態教育課程。五年級學生回望自身經驗，並記錄低年級的樹的種子課程。走進森林以五感感受環境，撿拾種子、落葉與枝條，觀察、記錄與創作，學習讓資源再使用。

虎山實小原是糖廠子弟學校，糖廠關廠周邊完全沒有社區，一度面臨廢校，學校應用學校周邊自然環境，推動聯合國生態學校課程，更吸引聯合國親善大使珍古德蒞校訪問，使虎山實小從每個年級只有個位數學生，變成台南唯一一所連續三年增班的偏鄉小校。

校長林勇成表示，老師們帶領孩子長期參與生態學校系統，發展獨立研究課程，自主探究學習，今年四月環境台灣家鄉海報創作發表競賽總成績第一，五月「綠影創作獎」好成績，要感謝指導老師和孩子們的用心和努力，這不僅是影像競賽，更是匯聚親師生力量、共創未來的環境行動，將校園的永續實踐與生態行動記錄下來，讓教育現場的改變成為社會轉型的起點。

林勇成鼓勵大家透過影像的獨特穿透力，讓永續理念不再只是抽象口號，而是能看見、感受激發實際行動，融入你我的日常。期待每一畫面都能成為傳播的種子，深植環境教育沃土，最終長出更多社會實踐成果。

環境部「綠影創作獎」台南虎山實小總成績全國第一。圖／校長林勇成提供
環境部「綠影創作獎」台南虎山實小總成績全國第一。圖／校長林勇成提供

環境部「綠影創作獎」台南虎山實小總成績全國第一。圖／校長林勇成提供
環境部「綠影創作獎」台南虎山實小總成績全國第一。圖／校長林勇成提供

環境部「綠影創作獎」台南虎山實小總成績全國第一。圖／校長林勇成提供
環境部「綠影創作獎」台南虎山實小總成績全國第一。圖／校長林勇成提供

環境部「綠影創作獎」台南虎山實小總成績全國第一。圖／校長林勇成提供
環境部「綠影創作獎」台南虎山實小總成績全國第一。圖／校長林勇成提供

環境部 台南 永續

延伸閱讀

扎根探究實作素養 康橋四校區閃耀國際網界博覽會

第四屆「埋下誠實的種子～永慶誠實徵文比賽」得獎名單揭曉 逾11,000件作品投稿 六都學子用文字書寫誠實力量

新北育德國小環境教育以手繪報呼應綠生活

響應國際生物多樣性日 鴻海里山學堂計畫展現豐碩成果

相關新聞

環境部綠影創作獎 台南虎山實小3隊入圍…總成績全國第一

台南仁德虎山實小學生組隊參加環境部綠影創作獎全國賽，昨天公布最後入圍12隊，虎山實小共3隊獲選，總成績全台第一。

國中小美術班成果一次看！金門學生作品驚豔 工筆山水尬巨型怪獸

由金門縣文化局主辦的「城人之美－金城國中美術班畢業展暨成果展」與中正國小美術班畢業美展「大金小怪─關於金門的金色傳說」，今天起同步在文化局展出，從傳統水墨、素描、水彩，到大型雕塑與數位設計，完整呈現金門國中小美術教育成果，也讓民眾看見學生如何以畫筆與創意重新詮釋家鄉文化。

南光高中辦「減塑園遊會」 歡送畢業生展現活力環保精神

台南市新營區南光高中今天舉辦「減塑園遊會」歡送畢業生，全校師生參與環保減塑理念、社團成果展演及班級創意市集鼓勵採用回收物、自備飲食與購物容器，當地民代與社區民眾與家長到校同樂。

永遠向上看的運動！第55屆中華盃國小師生排球賽今在苗栗苑裡登場

全國第55屆中華盃國小師生排球賽上午在縣立苑裡高中國中部乾坤館登場，將一連4天進行各組賽事，副縣長邱俐俐出席開幕式並勉勵參賽選手，她強調中華盃排球賽走過半世紀，留下的不只是獎盃，更喚醒一代又一代孩子對排球的熱情，排球是一項「永遠向上看、不准低頭」的運動，考驗的不僅是技巧，更是隊友間彼此信任與支撐的默契。

嘉義祥和國小、永慶高中公益音樂會 募款全捐敏道家園

嘉義縣太保市祥和國小與永慶高中今天舉辦聯合公益音樂會，祥和國小管樂團、弦樂團、弦樂四重奏，以及永慶高中管弦樂團與國樂團，共同演出磅礡細膩的交響樂、充滿童趣的動畫配樂，以及悠揚動人的國樂與弦樂，同時公益募款全數捐贈敏道家園，展現三好校園精神。

坪林國小今慶祝120周年校慶 首座共融式遊戲場啟用

新北市坪林國小於今天盛大歡慶建校120周年校慶，學校以「薪傳雙甲子，坪小展榮光」為主題，展開一系列校慶活動。不僅有多元藝文展，展現坪小師生融入在地特色的創作，還有學校文物展，帶領來校嘉賓們走入跨世紀的文史回顧。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。