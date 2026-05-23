環境部綠影創作獎 台南虎山實小3隊入圍…總成績全國第一

台南仁德虎山實小學生組隊參加環境部綠影創作獎全國賽，昨天公布最後入圍12隊，虎山實小共3隊獲選，總成績全台第一。

綠影創作獎以「把永續活成日常」為核心，鼓勵孩子以生活視角切入「綠色教育、低碳飲食、零廢循環科技」，今年主題「100種零廢生活的可能」，透過鏡頭記錄將日常生活中對「零廢」的想像化為具體行動，入圍12件作品6月26日環境部揭曉最後名次。

虎山實小是亞洲第一所「永久綠旗認證」學校，以聯合國友善環境為核心理念推動生態學校。指導老師陳玉婷表示，從校園到生活現場，從日常到行動實踐，每一件作品都讓更多人看見永續的力量。

虎山實小「從產地到餐桌」小組從五上「健康與體育」課本介紹到產銷履歷與食品標章引發興趣，加上五年級自主探究主題，學生選擇「營養午餐-剩食小旅行」結合這兩議題來了解剩食、在地化食物、產地到餐桌、漸少排碳量與綠色永續的關聯性。

「永續用水尚蓋水」小組表示，水龍頭或許是現代生活最容易被遺忘的。我們習慣了它的存在、它的廉價甚至它的流逝視為理所當然。如果有一天這水龍頭聲音消失了呢？如果河流不再流水，土地只能乾裂，該如何處理？拍攝影片是試圖影響周遭，尋求一些良善改變。

「生態學校～零廢，校園進行式」小組從孩子視角書寫「永續日記」，記錄學校長年推動生態教育課程。五年級學生回望自身經驗，並記錄低年級的樹的種子課程。走進森林以五感感受環境，撿拾種子、落葉與枝條，觀察、記錄與創作，學習讓資源再使用。

虎山實小原是糖廠子弟學校，糖廠關廠周邊完全沒有社區，一度面臨廢校，學校應用學校周邊自然環境，推動聯合國生態學校課程，更吸引聯合國親善大使珍古德蒞校訪問，使虎山實小從每個年級只有個位數學生，變成台南唯一一所連續三年增班的偏鄉小校。

校長林勇成表示，老師們帶領孩子長期參與生態學校系統，發展獨立研究課程，自主探究學習，今年四月環境台灣家鄉海報創作發表競賽總成績第一，五月「綠影創作獎」好成績，要感謝指導老師和孩子們的用心和努力，這不僅是影像競賽，更是匯聚親師生力量、共創未來的環境行動，將校園的永續實踐與生態行動記錄下來，讓教育現場的改變成為社會轉型的起點。

林勇成鼓勵大家透過影像的獨特穿透力，讓永續理念不再只是抽象口號，而是能看見、感受激發實際行動，融入你我的日常。期待每一畫面都能成為傳播的種子，深植環境教育沃土，最終長出更多社會實踐成果。

環境部「綠影創作獎」台南虎山實小總成績全國第一。圖／校長林勇成提供

環境部「綠影創作獎」台南虎山實小總成績全國第一。圖／校長林勇成提供

環境部「綠影創作獎」台南虎山實小總成績全國第一。圖／校長林勇成提供

環境部「綠影創作獎」台南虎山實小總成績全國第一。圖／校長林勇成提供