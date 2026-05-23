國中小美術班成果一次看！金門學生作品驚豔 工筆山水尬巨型怪獸

由金門縣文化局主辦的「城人之美－金城國中美術班畢業展暨成果展」與中正國小美術班畢業美展「大金小怪─關於金門的金色傳說」，今天起同步在文化局展出，從傳統水墨、素描、水彩，到大型雕塑與數位設計，完整呈現金門國中小美術教育成果，也讓民眾看見學生如何以畫筆與創意重新詮釋家鄉文化。

金城國中美術班成立邁入第四年，今年以「城人之美」為主題，在文化局第一、三展場展出至6月10日，展覽除九年級畢業成果外，七、八年級學生也同步展出平時課程作品，呈現從基礎訓練到個人創作的完整學習歷程。

據了解，多年來，在張國英、張亞蓁、范佳莉、余陳渝、陳鴻文等老師指導下，學生在校內外競賽屢獲佳績，此次展覽作品涵蓋國畫、素描、水彩等領域，並結合金門聚落、洋樓、戰地遺跡與海岸景觀等在地元素，展現濃厚島嶼特色。

其中，九年級學生以花鳥工筆畫為主軸，透過細膩筆法與層層設色展現工筆藝術之美；八年級則挑戰四尺全開山水創作，學習大畫面布局與空間經營；七年級學生則從瓶花、盆景等題材奠定水墨基礎。

校方表示，美術班除重視傳統技法，也融入數位設計與編輯課程，學生親自完成畢業作品集排版與印刷，累積跨域創作能力；近年更透過國際教育課程，與法國學校進行線上交流，藉由藝術創作向世界介紹金門。

金城國中校長謝志偉表示，美術班自第二年起便將成果展移至文化局舉辦，「城人之美」不只是展名，更象徵「成、人、美」彼此成就的教育精神；他肯定16位學生展現出的凝聚力與競賽實力，也期許學生持續在藝術道路上發光發熱。

而中正國小美術班則以「大金小怪─關於金門的金色傳說」為題，在第二展場打造充滿童趣與奇想的藝術空間，學生從「家鄉有什麼值得介紹」出發，將金門僑鄉文化、動植物與特色飲食化身成各式「小怪獸」，透過繪畫與大型立體雕塑重新詮釋在地文化。

展覽最大亮點之一，是學生首次挑戰大型雕塑創作，讓怪獸角色穿梭展場，營造沉浸式觀展氛圍；除平面作品外，也結合陶藝、電腦繪圖等多元媒材，展現孩子們豐富的創造力。

就讀中正國小六年級美術班的李欣桐，去年首度參加「風野盃全國寫生大賽」即勇奪小學高年級組金獎，此次也帶來4件繪畫與1件陶藝作品參展，畫作中可見藍孔雀、黑面琵鷺等元素，並融入個人創意，充滿童趣。她的母親林慧瑄表示，孩子從小熱愛繪畫，也在書法、水墨比賽中表現亮眼，看到孩子透過藝術建立自信，家人都十分欣慰，因此特地全家到場支持。

金門副縣長李文良致詞時則提出「繪本音樂會」構想，希望未來能結合金門優秀音樂團隊與美術創作，把風獅爺、迎城隍等在地故事，透過立體裝置、聲光與音樂跨域呈現，打造具有金門特色的藝術展演品牌。

文化局表示，此次雙展不僅是學生學習成果的展現，更是金門藝術教育向下扎根的重要里程碑，也邀請民眾走入展場，感受孩子們筆下充滿想像力與土地情感的金門故事。

中正國小六年級美術班的李欣桐，在現場也扮演小小解說員，介紹自己的創作。記者蔡家蓁／攝影

由金門縣文化局主辦的「城人之美－金城國中美術班畢業展暨成果展」與中正國小美術班畢業美展「大金小怪─關於金門的金色傳說」，今天起同步在文化局展出，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影

中正國小美術班則以「大金小怪─關於金門的金色傳說」為題，在第二展場打造充滿童趣與奇想的藝術空間，參展的學生與老師開心合影。記者蔡家蓁／攝影

就讀中正國小六年級美術班的李欣桐，此次也帶來4件繪畫與1件陶藝作品參展，畫作中可見藍孔雀、黑面琵鷺等元素，並融入個人創意，充滿童趣。記者蔡家蓁／攝影