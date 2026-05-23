南光高中辦「減塑園遊會」 歡送畢業生展現活力環保精神
台南市新營區南光高中今天舉辦「減塑園遊會」歡送畢業生，全校師生參與環保減塑理念、社團成果展演及班級創意市集鼓勵採用回收物、自備飲食與購物容器，當地民代與社區民眾與家長到校同樂。
園遊會由學生會策畫、舉辦社團靜態成果展、卡拉OK大賽、太鼓隊與管樂團及國高中熱舞社、吉他社與熱音社表演，現場掌聲與歡呼聲不斷。歌手艾蜜莉到校演唱，親切與大家自拍互動，帶動現場氣氛，要讓畢業生留下難忘回憶。
活動結合公益與宣導教育，市府財稅局設置租稅行動服務站，提供地方稅務宣導及稅務諮詢服務，並辦「捐雲端發票送愛心」活動。國稅局辦問卷填答與雲端發票兌換好禮。校友返校設攤的國軍人才招募中心，也提供招生與生涯規畫資訊。
園遊會各班學生推出各式美食與趣味遊戲有東山鴨頭、臭豆腐、糖葫蘆、豆乳雞、炸雞翅、地瓜球、剉冰、雞蛋冰、花生春捲冰淇淋等人氣美食，也有人體拉霸機、打地鼠、套圈圈、九宮格等趣味遊戲，現場叫賣聲此起彼落，展現學生青春活力與經營創意。
校長張添唐表示，學校每年園遊會提供學生展現才華與團隊合作舞台，也希望藉減塑理念推廣，培養學生環保意識與社會責任感。勉勵即將畢業同學畢業不是結束，而是人生另一段旅程開始，希望大家帶著在南光學習到的態度與能力，勇敢迎向未來，心懷感恩，持續追夢。
學生會長林德昌感謝全校師生及行政團隊大力支持，讓活動順利舉辦。「希望這場園遊會讓畢業生留下最美好的青春回憶，也讓全校同學在活動中學習合作、服務與付出，展現南光人的熱情與凝聚力。」
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