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永遠向上看的運動！第55屆中華盃國小師生排球賽今在苗栗苑裡登場

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
全國第55屆中華盃國小師生排球賽上午在縣立苑裡高中國中部乾坤館舉辦開幕式。圖／苗栗縣政府提供
全國第55屆中華盃國小師生排球賽上午在縣立苑裡高中國中部乾坤館舉辦開幕式。圖／苗栗縣政府提供

全國第55屆中華盃國小師生排球賽上午在縣立苑裡高中國中部乾坤館登場，將一連4天進行各組賽事，副縣長邱俐俐出席開幕式並勉勵參賽選手，她強調中華盃排球賽走過半世紀，留下的不只是獎盃，更喚醒一代又一代孩子對排球的熱情，排球是一項「永遠向上看、不准低頭」的運動，考驗的不僅是技巧，更是隊友間彼此信任與支撐的默契。

這屆中華盃國小師生排球賽共有60隊參加，上午在縣立苑高國中部乾坤館舉辦開幕式，4天比賽分別在縣立苑高高中部、國中部及苑裡國小共6個場地展開競技。苑裡國小排球隊實力堅強，在全台各地參賽，屢獲冠軍，地方對這次中華盃也滿懷信心，盼苑裡國小排球隊再次贏得佳績。

邱俐俐上午與苗栗縣體育會總幹事周仁聖、議員徐功帆、陳品安、張顧礫、周玉滿、翁杰及苑裡鎮長劉育育等地方各界代表參加開幕式，與來自全台各地精神飽滿、熱情洋溢的排球小將共同參與開球儀式，為今年中華盃排球賽揭開序幕。會中並表揚績優 教練。

邱俐俐指出，體育教育的終點不是培養冠軍，而是培養能在逆境中依然抬頭的人。縣府近年持續深耕基層體育，從苑裡國小、卓蘭國小、建國國中到苑裡高中，逐步建立完整培訓體系，希望讓孩子在團隊與汗水中找到自信。真正厲害的球隊，不是從不跌倒，而是跌倒後仍願意一起站起來。

她強調，政府資源有限，但民間情意無邊界，因為有企業家無私奉獻，苗栗基層體育才能持續茁壯，她也特別感謝在地企業長期支持排球運動，包括聯電前董事長劉英達夫婦、李綜合醫院董事長李順安、良宜醫療診所總裁傅和田、高鐵工業董事長王秋桂、全國高爾夫球場總經理吳憲紘都長年提供經費、器材與後勤協助。

全國第55屆中華盃國小師生排球賽上午在縣立苑裡高中國中部乾坤館舉辦開幕式，會中並表揚績優教練。圖／苗栗縣政府提供
全國第55屆中華盃國小師生排球賽上午在縣立苑裡高中國中部乾坤館舉辦開幕式，會中並表揚績優教練。圖／苗栗縣政府提供

全國第55屆中華盃國小師生排球賽上午在縣立苑裡高中國中部乾坤館舉辦開幕式，苗栗副縣長邱俐俐到場為各隊小選手加油打氣。圖／苗栗縣政府提供
全國第55屆中華盃國小師生排球賽上午在縣立苑裡高中國中部乾坤館舉辦開幕式，苗栗副縣長邱俐俐到場為各隊小選手加油打氣。圖／苗栗縣政府提供

全國第55屆中華盃國小師生排球賽上午在縣立苑裡高中國中部乾坤館舉辦開幕式。圖／苗栗縣政府提供
全國第55屆中華盃國小師生排球賽上午在縣立苑裡高中國中部乾坤館舉辦開幕式。圖／苗栗縣政府提供

全國第55屆中華盃國小師生排球賽上午在縣立苑裡高中國中部乾坤館舉辦開幕式，苗栗副縣長邱俐俐到場為小選手加油打氣。圖／苗栗縣政府提供
全國第55屆中華盃國小師生排球賽上午在縣立苑裡高中國中部乾坤館舉辦開幕式，苗栗副縣長邱俐俐到場為小選手加油打氣。圖／苗栗縣政府提供

全國第55屆中華盃國小師生排球賽上午在縣立苑裡高中國中部乾坤館舉辦開幕式，會中並表揚績優教練。圖／苗栗縣政府提供
全國第55屆中華盃國小師生排球賽上午在縣立苑裡高中國中部乾坤館舉辦開幕式，會中並表揚績優教練。圖／苗栗縣政府提供

排球 邱俐俐 體育

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