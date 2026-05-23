永遠向上看的運動！第55屆中華盃國小師生排球賽今在苗栗苑裡登場
全國第55屆中華盃國小師生排球賽上午在縣立苑裡高中國中部乾坤館登場，將一連4天進行各組賽事，副縣長邱俐俐出席開幕式並勉勵參賽選手，她強調中華盃排球賽走過半世紀，留下的不只是獎盃，更喚醒一代又一代孩子對排球的熱情，排球是一項「永遠向上看、不准低頭」的運動，考驗的不僅是技巧，更是隊友間彼此信任與支撐的默契。
這屆中華盃國小師生排球賽共有60隊參加，上午在縣立苑高國中部乾坤館舉辦開幕式，4天比賽分別在縣立苑高高中部、國中部及苑裡國小共6個場地展開競技。苑裡國小排球隊實力堅強，在全台各地參賽，屢獲冠軍，地方對這次中華盃也滿懷信心，盼苑裡國小排球隊再次贏得佳績。
邱俐俐上午與苗栗縣體育會總幹事周仁聖、議員徐功帆、陳品安、張顧礫、周玉滿、翁杰及苑裡鎮長劉育育等地方各界代表參加開幕式，與來自全台各地精神飽滿、熱情洋溢的排球小將共同參與開球儀式，為今年中華盃排球賽揭開序幕。會中並表揚績優 教練。
邱俐俐指出，體育教育的終點不是培養冠軍，而是培養能在逆境中依然抬頭的人。縣府近年持續深耕基層體育，從苑裡國小、卓蘭國小、建國國中到苑裡高中，逐步建立完整培訓體系，希望讓孩子在團隊與汗水中找到自信。真正厲害的球隊，不是從不跌倒，而是跌倒後仍願意一起站起來。
她強調，政府資源有限，但民間情意無邊界，因為有企業家無私奉獻，苗栗基層體育才能持續茁壯，她也特別感謝在地企業長期支持排球運動，包括聯電前董事長劉英達夫婦、李綜合醫院董事長李順安、良宜醫療診所總裁傅和田、高鐵工業董事長王秋桂、全國高爾夫球場總經理吳憲紘都長年提供經費、器材與後勤協助。
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