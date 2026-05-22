北港飛龍團大龍旗成漫畫主角 修護歷程紙上登場

北港媽祖遶境甫過，漫畫「針跡：修補時光的人」今天發表，描繪現今指定為重要古物的「北港飛龍團大龍旗」修護過程，也讓人看見大龍旗在過去遶境扮演的重要角色。

「針跡：修補時光的人」由文化部文化資產局與蓋亞文化合作策劃出版，並由曾獲日本國際漫畫賞金賞的漫畫家韋蘺若明創作，今晚舉行發表會。

文資局長陳濟民致詞表示，人家說「十年磨一劍」，大龍旗自2014年送到文資局修護，光修護一面就修到2024年，可說是「十年修半旗」，希望藉由漫畫讓人更了解文物修護的繁複與專業。

北港飛龍團大龍旗歷史悠久，甚至可追溯至1929年「臺灣日日新報」報導中就有這面旗子，它尺幅巨大，斜邊就有6.73公尺，上頭使用大量金色繡線，也因成本高昂，製作過程由不同繡莊接手，成北港俗諺「台灣第一旗（奇），車倒三間店」由來。

大龍旗上有「封神演義」人物圖樣。韋蘺若明笑說，在接下這份委託前，她原先計畫以自主發想題材為主要創作工作，但某天妹妹堅持拉著她去拜了財神廟，那間財神廟主神就是「封神演義」中的角色趙公明，過沒幾天後就接到蓋亞文化詢問，「想說怎麼又是封神榜，是不是冥冥中的任務。」這才接下委託。

韋蘺若明訪談多名修護人員，並以大龍旗修護歷程為主軸，完成「針跡：修補時光的人」。她透露，許多角色都有其原型人物與事件參考，像女主角在故事中初登場的台詞「這個我們不修」，其實出自修護師曾告訴她「我們只做困難的事」，這句充滿使命感的話令她印象深刻，還有漫畫中修護師做體操伸展身體，也是訪談得到的有趣細節。

近年來有許多挑戰文史轉譯的台灣漫畫，像是國立台灣博物館邀請漫畫家漢寶包創作「雲之獸：來自遠古的守護者」、國立台灣史前文化博物館與漫畫家曾耀慶合作「玦：孿生」等，韋蘺若明表示，她不侷限要以「文史漫畫」為框架，而是以單純講一個故事為初心。

韋蘺若明說，她在國小時在圖書館看了許多名人如拿破崙、貝多芬漫畫，資訊簡單又好入門，足以讓人知道有哪些事件，希望「針跡：修補時光的人」也是如此，是以入門而言讓人會覺得有趣、又大概讓人知道文物修護面貌的故事。