學生向學務處砸蛋 永春高中：會撤告

北市永春高中學務處本月十九日遭學生砸雞蛋，該名學生不滿指出，校方提出恐嚇、毀損、妨害名譽、公然侮辱和妨害公務等罪，校方昨強調，無意提告，涉告訴乃論罪會撤回，希望與家長和學生溝通調節，「我們不是一定要讓孩子去面對司法」。

該名學生在社群指控，會砸雞蛋是要向學校表達不滿，因校方對動手打架的學生、學生攜帶刀械等，態度處理消極，反倒是學生使用手機、訂購外食、服裝儀容上，則不顧理由重拳出擊；也不滿校方處理性平案件處理，衛生組檢查上的苛刻標準等。

他強調，只是想要發聲、不想傷害人，砸雞蛋後，他不願配合校方行動，遭校方人員肢體阻止，最後校方報警，顯見學校自認自己的教育方法全然失敗，已放棄教育。「我知道丟擲雞蛋的行為是錯誤的，我在此道歉，但除此之外，我問心無愧」。

永春高中表示，該名學生平時沒有異狀，也不是輔導個案，事發當下，學務處同仁非常訝異，除了害怕，也很訝異，擔心不知道還會再丟什麼東西。當天該生情緒一直高漲，與學校僵持，即使學務處師長想對話，他也不願意，因此表明請第三方員警處理，以便順利溝通，該生當時說好；警方到場時，也有跟學校同仁說明做筆錄後，即進入司法流程。

永春高中提到，與家長討論達共識，依規定可讓該生不到校五日，該生目前仍不願意與學校對話，會持續了解學生狀況；希望孩子可用正確方式、正式管道表達訴求跟想法，也希望孩子要為個人行為負法律責任。