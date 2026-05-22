快訊

短線漲多後 台指期夜盤上半場陷入狹幅震盪

馬英九大姊聲請輔助宣告 認知症照護專家：應考慮「意定監護」

台男遊泰國險遭摘器官？涉外人士轟全是假 再揭這群人幹壞事討救兵不還錢

聽新聞
0:00 / 0:00

永春高中學生蛋襲事件淪司法戰 專家解讀關鍵在管教權

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市永春高中學務處遭學生砸雞蛋。圖／取自永春高中臉書
北市永春高中學務處遭學生砸雞蛋。圖／取自永春高中臉書

台北市立永春高中日前發生學生蛋襲學務處，校方今強調無意提告，告訴乃論部分會撤回，但希望孩子知道要為個人行為負法律責任。他校資深教師認為，學校不是喜歡興訟，可用工具就是輔導管教，允許學生犯錯，但希望他離開學校不要再犯錯。

北市一名資深教師分析，在教學現場，不可能大家都是妖魔鬼怪，「事出必有因」，學生往往只挑對自己有利部分去表達。但他認為學校不是喜歡興訟，也沒有任何資源去提告學生，當有此作為，一定是不得已的結果，學生也該學習負責，若此行為沒錯，法律將會還他清白。

他說，平心而論該事件，是否為現在教育現場上很多老師望而卻步、不願意再投入教職的問題？學生有其作法，但到最後學校只能選用司法來作為教育的最後防線，可見教育現場的困境慢慢呈現。教育部對於學校管教權的限縮，是否已經縮到讓學校無法可管、沒有任何工具可跟學生對話？

該名教師表示，學校的工具就是「輔導管教」，包含獎懲制度，校方記學生小過、大過都可消過，且還不會列入「案底」。學校允許學生犯錯，師長教導過程是希望學生離開學校不要再犯錯。

律師何蔚慈表示，學校應視學生行為的程度採取不同作為，例如學生與老師發生口角等輕微樣態，校方應以輔導較為合適，但嚴重程度如丟雞蛋、攻擊老師，學校可選擇採取法律途徑，避免其他學生仿效，也讓學生能理解行為背後可能要承擔相應的法律責任。

何蔚慈分析，該名學生可能認為制度內管道已用盡，才以丟雞蛋行為來表達公民不服從，並讓訴求能被更多人看見。不過，選擇丟雞蛋的方式，就必須承擔衍生的法律風險。

他說，該校目前提告的罪名包含妨害名譽、毀損等罪名，是否能成立仍須視檢察官判斷行為是否符合刑法上的要件，以及學生能否以公民不服從來阻卻違法的責任；另外，縱使如學生主張丟雞蛋不會構成刑法上的犯罪，但學校仍有權要求學生就清潔費負民事賠償責任。

何蔚慈指出，學校走法律程序也需思考可能風險，若檢察官或法官認同學生是合理表達意見的行為，不應以刑法處分，可能未來會讓學生認為司法機關認證丟雞蛋的行為不構成犯罪，而引起其他學生仿效。

教育部 台北

延伸閱讀

永春高中學生蛋洗學務處挨告 校方還原經過：不是要讓孩子面對司法

體制內投訴沒用？學生怒朝學務處「砸蛋抗爭」 永春高中提告5罪

永春高中生砸學務處雞蛋遭校方提告 教育局說話了

遭小四生丟鉛筆盒罵「傻B、全家死光」 老師PO驗傷單：無言且心寒

相關新聞

永春高中學生蛋洗學務處挨告 校方還原經過：不是要讓孩子面對司法

台北市立永春高中學務處5月19日遭學生砸雞蛋，校方隔天寄信全校指，將兼顧輔導、教育與必要法律責任，對於涉及毀損、妨害校園秩序、侵害名譽或其他不法情事，將視具體事證及損害情形，保留法律追訴權。校方今強調，無意提告，告訴乃論部分則會撤回，希望與家長和學生對談、調節。

永春高中生砸學務處雞蛋遭校方提告 教育局說話了

台北市永春高中發生學生向學務處砸雞蛋案，傳校方向學生提告。教育局表示，後續會持續督導學校維持陳情、申訴及親師溝通管道暢通，同時兼顧學生權益及校園安全秩序。

體制內投訴沒用？學生怒朝學務處「砸蛋抗爭」 永春高中提告5罪

台北市永春高中學務處遭學生砸雞蛋，校方對該學生提出恐嚇、毀損、妨害名譽、公然侮辱、妨害公務等告訴。疑似案發的學生在社群平台，他留言指動手原因，但不滿學校直接訴諸司法、警方。而校方也在公開信中指將視具體事證，保留法律追訴權。

永春高中學生蛋襲事件淪司法戰 專家解讀關鍵在管教權

台北市立永春高中日前發生學生蛋襲學務處，校方今強調無意提告，告訴乃論部分會撤回，但希望孩子知道要為個人行為負法律責任。他校資深教師認為，學校不是喜歡興訟，可用工具就是輔導管教，允許學生犯錯，但希望他離開學校不要再犯錯。

嘉義大業實中轉型成功成 桃園校長二度組隊參訪交流

嘉義市大業實驗國中推動實驗教育轉型成果亮眼，連年新生額滿，吸引外縣市教育團隊接連到訪交流。繼3月桃園市30名國中小校長參訪後，上午再迎來第二波桃園教育參訪團，由桃園市教育局副局長林威志率隊，偕同督學徐朝愷、課程督學鄭紹正及30名校長南下取經，雙方展開教育交流。

災害頻觸發靈感 二信學生「智慧水位哨兵系統」國際發明展金獎

基隆二信高中電機科二年級曾皓丞等5名學生共同研發的「智慧水位哨兵系統」，日前參加馬來西亞發明展榮獲得最高榮譽「金中金」，團隊成員是因有感於近年來颱風、淹水災害頻傳觸發靈感，希望天然災害真正發生之前，利用AI數據分析，透過即時精準的水位監測，爭取更多預警與防災準備時間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。