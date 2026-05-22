永春高中學生蛋洗學務處 校方還原經過：無意提告「不是要讓孩子面對司法」

台北市立永春高中學務處5月19日遭學生砸雞蛋，校方隔天寄信全校指，將兼顧輔導、教育與必要法律責任，對於涉及毀損、妨害校園秩序、侵害名譽或其他不法情事，將視具體事證及損害情形，保留法律追訴權。校方今強調，無意提告，告訴乃論部分則會撤回，希望與家長和學生對談、調節。

永春高中表示，該名學生平時沒有異狀，也不是輔導個案，之前完全沒聽說或得到他對於這些事情的疑問，如果有陳情1999，校方都會正式回應，但確實沒收到。

校方說，5月19日事發當下，學務處同仁非常訝異，除了害怕，也很訝異，擔心不知道還會再丟什麼東西。當天該生情緒一直高漲，與學校有些僵持，即使學務處師長想對話，他也不願意，因此有表明請第三方的員警來處理，以便順利溝通，該生當時說好；警方到場時，也有跟學校同仁說明做筆錄後，即進入司法流程。

永春高中提到，家長當天也有到場，經討論達共識，依規定可讓該生不到校5日，該生目前仍處於比較不願意與學校對話的狀態。這期間校方會持續聯繫家長，了解學生狀況、回校的期待與想法，校方也能因應需求。

校方指出，希望孩子可用正確方式、正式管道來表達訴求跟想法，也希望孩子知道要為個人行為負一些法律的責任，「我們不是一定要讓孩子去面對司法」，今強調無意提告，告訴乃論部分則會撤回，希望與家長和學生對談、調節。