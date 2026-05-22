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嘉義大業實中轉型成功成 桃園校長二度組隊參訪交流

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市大業實驗國中推動實驗教育轉型成果亮眼，第二波桃園教育參訪團由桃園市教育局副局長林威志率隊，展開教育交流。圖／大業實驗國中提供
嘉義市大業實驗國中推動實驗教育轉型成果亮眼，第二波桃園教育參訪團由桃園市教育局副局長林威志率隊，展開教育交流。圖／大業實驗國中提供

嘉義市大業實驗國中推動實驗教育轉型成果亮眼，連年新生額滿，吸引外縣市教育團隊接連到訪交流。繼3月桃園市30名國中小校長參訪後，上午再迎來第二波桃園教育參訪團，由桃園市教育局副局長林威志率隊，偕同督學徐朝愷、課程督學鄭紹正及30名校長南下取經，雙方展開教育交流。

市府教育處國教科長李佳曄代表市府接待表示，大業實中成功轉型，展現嘉義市推動創新教育的成果，也是實踐「自我實現、適性揚才」教育理念的重要案例，期許學校持續以教育創新DNA，成為實驗教育領航者。

外界對實驗教育常有「重活動、輕學力」的刻板印象，但大業實中以實際成果打破迷思。學校學生不僅維持優異學力，在全國競賽也屢獲佳績，包括奪下全國數感盃詩文創作國七組金獎、全國貓咪盃Scratch競賽銅獎，並在科展數學組勇奪第一、第三名，將代表嘉義市參加全國賽。

除學術表現，參訪團也對學生表達能力、思辨能力與生活態度留下深刻印象。林威志指出，大業實中能在短時間完成轉型，並創下年年滿招成績，背後整合家長會、校友會與志工團力量，形成「1加1大於2」效益，值得深入觀察與學習。

大業實中以「自主、跨域、遠航」為課程核心，學生現場展示「Made in Daye」無人機maker課程成果，由師生分享從失敗中修正、培養韌性，最終奪下嘉義區無人機檢修大賽特優的歷程；另有學生以「在地美學」專題結合藝術、生態與社區觀點，提出八掌溪環境改造構想。數學課程融合藝術與生活情境，提升學生學習興趣。

校長陳明君表示，學校團隊致力營造正向校園氛圍，不只重視學力，更希望幫助孩子找到優勢學習方式，培養健全身心與國際視野，讓孩子與世界共享、共生、共榮。大業實中的成功，也為嘉義市教育轉型樹立新標竿，提供家長與學生更多元的教育選擇。

嘉義市大業實驗國中推動實驗教育轉型成果亮眼，第二波桃園教育參訪團由桃園市教育局副局長林威志率隊，展開教育交流。圖／大業實驗國中提供
嘉義市大業實驗國中推動實驗教育轉型成果亮眼，第二波桃園教育參訪團由桃園市教育局副局長林威志率隊，展開教育交流。圖／大業實驗國中提供

嘉義市大業實驗國中推動實驗教育轉型成果亮眼，第二波桃園教育參訪團由桃園市教育局副局長林威志率隊，展開教育交流。圖／大業實驗國中提供
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嘉義 桃園 國中

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