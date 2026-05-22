快訊

獨／警察當靠山？台中私地變既成道路查無公文 地主控公所濫權

蘇姿丰：現在是投資關鍵時刻 百億美元就是對台灣投下「信任票」

馬英九失智？大姐馬以南出手聲請「輔助宣告」 台北地院本周已收分案

聽新聞
0:00 / 0:00

永春高中生砸學務處雞蛋遭校方提告 教育局說話了

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
永春高中學務處疑遭學生砸雞蛋。圖／擷自校方官網
永春高中學務處疑遭學生砸雞蛋。圖／擷自校方官網

台北市永春高中發生學生向學務處砸雞蛋案，傳校方向學生提告。教育局表示，後續會持續督導學校維持陳情、申訴及親師溝通管道暢通，同時兼顧學生權益及校園安全秩序。

教育局表示，面對校園性別事件、校園霸凌事件及校園安全事件的處理，態度始終秉持零容忍原則，並持續督導學校依法、依程序妥處相關案件，兼顧學生權益保障及校園安全維護。

教育局也說，針對學生發文內容所提相關性別事件及校園安全事件部分，學校表示均已依相關法規辦理通報、受理及後續程序，教育局也持續督導學校依法處理，並密切追蹤相關案件辦理情形。

教育局說，後續會持續督導學校維持陳情、申訴及親師溝通管道暢通，並透過輔導協處、親師生溝通及校內支持機制，引導學生以正向、理性方式表達意見與訴求，兼顧學生權益及校園安全秩序。

校園 教育局

延伸閱讀

體制內投訴沒用？學生怒朝學務處「砸蛋抗爭」 永春高中提告5罪

棒球教練性侵案…監察院糾正台中市政府 教育局：全面檢討嚴格把關

國中會考驚傳暴力 北市國三女被開黃腔...更遭男同學打斷門牙

學生等不到正義…高雄校園霸凌處理挨批牛步、校安通報缺失

相關新聞

體制內投訴沒用？學生怒朝學務處「砸蛋抗爭」 永春高中提告5罪

台北市永春高中學務處遭學生砸雞蛋，校方對該學生提出恐嚇、毀損、妨害名譽、公然侮辱、妨害公務等告訴。疑似案發的學生在社群平台，他留言指動手原因，但不滿學校直接訴諸司法、警方。而校方也在公開信中指將視具體事證，保留法律追訴權。

永春高中生砸學務處雞蛋遭校方提告 教育局說話了

台北市永春高中發生學生向學務處砸雞蛋案，傳校方向學生提告。教育局表示，後續會持續督導學校維持陳情、申訴及親師溝通管道暢通，同時兼顧學生權益及校園安全秩序。

災害頻觸發靈感 二信學生「智慧水位哨兵系統」國際發明展金獎

基隆二信高中電機科二年級曾皓丞等5名學生共同研發的「智慧水位哨兵系統」，日前參加馬來西亞發明展榮獲得最高榮譽「金中金」，團隊成員是因有感於近年來颱風、淹水災害頻傳觸發靈感，希望天然災害真正發生之前，利用AI數據分析，透過即時精準的水位監測，爭取更多預警與防災準備時間。

一校6萬元！中央EMBA校友愛心炸裂 桃園11偏鄉小學受惠

國立中央大學EMBA校友同學會日前發起偏鄉助學募款，短時間募資66萬元，昨天捐贈桃園觀音、新屋區11所偏鄉國小，每校獲贈6萬元，學童也以才藝演出回應這份溫暖。

克服逆境活出亮眼人生 郭懌震、黃宥凱獲總統教育獎

二○二六年總統教育獎名單昨天公布，嘉義市國中小共有兩名學生獲獎，分別是興嘉國小學生郭懌震及民生國中學生黃宥凱。這兩名學生面對身體限制與家庭困境，仍以堅毅精神突破逆境，不僅在學業與競賽中表現亮眼，更展現感動人心的生命力。

新北育德國小環境教育以手繪報呼應綠生活

環保觀念從小扎根，新北市樹林區育德國小與樹林垃圾焚化廠及聯合報合作舉辦115年度「環境教育手繪報創意編輯訓練營」，課程尾聲，學生分組合作，以手繪報的繽紛圖文梳理環境挑戰，提出節能減碳解方，提醒同學跟師長力行綠生活。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。