快訊

獨／警察當靠山？台中私地變既成道路查無公文 地主控公所濫權

蘇姿丰：現在是投資關鍵時刻 百億美元就是對台灣投下「信任票」

馬英九失智？大姐馬以南出手聲請「輔助宣告」 台北地院本周已收分案

聽新聞
0:00 / 0:00

體制內投訴沒用？學生怒朝學務處「砸蛋抗爭」 永春高中提告5罪

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
永春高中學務處疑遭學生砸雞蛋。圖／取自永春高中臉書
永春高中學務處疑遭學生砸雞蛋。圖／取自永春高中臉書

台北市永春高中學務處遭學生砸雞蛋，校方對該學生提出恐嚇、毀損、妨害名譽、公然侮辱、妨害公務等告訴。疑似案發的學生在社群平台，他留言指動手原因，但不滿學校直接訴諸司法、警方。而校方也在公開信中指將視具體事證，保留法律追訴權。

該名學生寫下，會執行砸雞蛋原因是要向學校表達不滿，是校方對於動手打架的學生、學生攜帶刀械時，態度處理消極，反倒是學生使用手機、訂購外食、服裝儀容上，則不顧理由重拳出擊。

另外，他也不滿校方處理性平案件的處理，衛生組檢查上的苛刻標準等，不斷向市長信箱投訴，希望能依循體制內方法改善，最後只能被迫循體制外方法抗爭。

對於丟雞蛋部分，他強調，只是想要發聲、不想傷害人，砸雞蛋之後，他不願配合校方行動，遭到相關校方人員肢體阻止，最後校方報警，顯見學校自認自己的教育方法全然失敗，已放棄教育。

他說，砸雞蛋的行為固然不當，「我知道丟擲雞蛋的行為是錯誤的，我在此道歉，但除此之外，我問心無愧。」

永春高中透過全校信箱指，案發第一時間啟動校安機制，後續將依學生輔導管理，也尊重學生表達意見及申訴權利，並將持續提供導師、學務處、輔導室等正式申訴管道，而丟擲物品或在網路散布不實內容均非適當方式，若涉及毀損、妨害秩序或侵害名譽等不法情事，校方將視具體事證，保留法律追訴權。

雞蛋 抗議行動

延伸閱讀

學生等不到正義…高雄校園霸凌處理挨批牛步、校安通報缺失

遭小四生丟鉛筆盒罵「傻B、全家死光」 老師PO驗傷單：無言且心寒

研究生不幸墜樓事故驚動北科大 校方：暫停教授教學和指導權

北科大研究生之死 學生會發聲：促推動3機制 盼有效預防悲劇

相關新聞

體制內投訴沒用？學生怒朝學務處「砸蛋抗爭」 永春高中提告5罪

台北市永春高中學務處遭學生砸雞蛋，校方對該學生提出恐嚇、毀損、妨害名譽、公然侮辱、妨害公務等告訴。疑似案發的學生在社群平台，他留言指動手原因，但不滿學校直接訴諸司法、警方。而校方也在公開信中指將視具體事證，保留法律追訴權。

永春高中生砸學務處雞蛋遭校方提告 教育局說話了

台北市永春高中發生學生向學務處砸雞蛋案，傳校方向學生提告。教育局表示，後續會持續督導學校維持陳情、申訴及親師溝通管道暢通，同時兼顧學生權益及校園安全秩序。

災害頻觸發靈感 二信學生「智慧水位哨兵系統」國際發明展金獎

基隆二信高中電機科二年級曾皓丞等5名學生共同研發的「智慧水位哨兵系統」，日前參加馬來西亞發明展榮獲得最高榮譽「金中金」，團隊成員是因有感於近年來颱風、淹水災害頻傳觸發靈感，希望天然災害真正發生之前，利用AI數據分析，透過即時精準的水位監測，爭取更多預警與防災準備時間。

一校6萬元！中央EMBA校友愛心炸裂 桃園11偏鄉小學受惠

國立中央大學EMBA校友同學會日前發起偏鄉助學募款，短時間募資66萬元，昨天捐贈桃園觀音、新屋區11所偏鄉國小，每校獲贈6萬元，學童也以才藝演出回應這份溫暖。

克服逆境活出亮眼人生 郭懌震、黃宥凱獲總統教育獎

二○二六年總統教育獎名單昨天公布，嘉義市國中小共有兩名學生獲獎，分別是興嘉國小學生郭懌震及民生國中學生黃宥凱。這兩名學生面對身體限制與家庭困境，仍以堅毅精神突破逆境，不僅在學業與競賽中表現亮眼，更展現感動人心的生命力。

新北育德國小環境教育以手繪報呼應綠生活

環保觀念從小扎根，新北市樹林區育德國小與樹林垃圾焚化廠及聯合報合作舉辦115年度「環境教育手繪報創意編輯訓練營」，課程尾聲，學生分組合作，以手繪報的繽紛圖文梳理環境挑戰，提出節能減碳解方，提醒同學跟師長力行綠生活。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。