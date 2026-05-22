苗栗農改場量產天敵黑卵蜂 有效抑制花東有機稻害蟲

花東有機稻田近年遭「稻黑椿象」危害，農業部苗栗區農業改良場研發天敵昆蟲「黑卵蜂」量產與釋放技術，3年來已釋放數百萬隻，有效抑制蟲害，讓有機水稻產量回升。

農業部今天發布新聞稿表示，「稻黑椿象」曾於日治時期名列台灣水稻5大害蟲之1，近年因有機耕作面積擴大，再度侵襲花東地區。

苗栗農改場場長施佳宏說，「稻黑椿象」因農藥廣泛使用，曾一度轉列為潛在害蟲，但隨著關山鎮逾100公頃稻田轉型有機耕作，稻黑椿象於民國110年至111年間大舉肆虐，導致產量銳減高達74%，且成蟲於稻田收割後常會飛入鄰近住宅，讓周遭民眾生活飽受干擾。

為有效對抗蟲害，苗栗農改場成功篩選「稻黑椿象」的天敵「黑卵蜂」，並突破釋放技術瓶頸與建立量產制度，並在農糧署計畫支持下，與關山在地有機米生產業者「梓園碾米工廠」深度合作，結合在地產業力量共同推動天敵黑卵蜂的田間應用技術，從源頭精準壓制害蟲密度。

苗栗農改場觀察，關山區受災時每公頃有機水稻產量是3.5公噸，因黑卵蜂技術研發與應用，讓產量回升至每公頃5.39至5.56公噸水準，展現天敵昆蟲生物防治的卓越成效。

苗栗農改場已將「黑卵蜂」推廣至台東池上及花蓮富里等有機農業區，有效降低害蟲擴散風險；統計112年至115年，累計釋放已達數百萬隻，目前關山地區僅存零星危害，有機水稻產量回復至害蟲爆發前的收成水準。