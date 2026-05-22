災害頻觸發靈感 二信學生「智慧水位哨兵系統」國際發明展金獎

基隆二信高中電機科二年級曾皓丞等5名學生共同研發的「智慧水位哨兵系統」，日前參加馬來西亞發明展榮獲得最高榮譽「金中金」，團隊成員是因有感於近年來颱風、淹水災害頻傳觸發靈感，希望天然災害真正發生之前，利用AI數據分析，透過即時精準的水位監測，爭取更多預警與防災準備時間。

二信高中日前由電機科老師李郁輝帶隊赴馬來西亞參加「2026馬來西亞國際工程創新發明展（Pi-ENVEX）」，共參賽9件作品，拿下1面最高榮譽金中金、5面金牌及3面銀牌，為台灣爭光。

展覽由馬來西亞玻璃市大學主辦，來自11個國家與地區的學研單位、青年發明家及國際團隊共221件作品參賽。展覽內容涵蓋工程科技、數位應用、生物技術、教學創新及跨領域研究等多元主題。

台灣發明商品促進協會理事陳雅雯表示，二信高中參展學生展現優異的研究能力與創新思維，更具備良好的國際溝通與表達能力。作品兼具創新性與實用價值。

榮獲最高榮譽「金中金」的「智慧水位哨兵系統」，由二信高中電機科二年級學生曾皓丞、王叡泓、陳冠宇、黃宥勛及李秉霖共同研發。

團隊表示，作品核心理念是希望在天然災害真正發生之前，利用AI數據分析透過更即時且更精準的水位監測，爭取更多預警與防災準備時間。

系統設計將水位量測裝置分別設置於河道內及堤防外側，持續監測不同位置的水位變化，藉此更完整掌握水位自然變化趨勢，分析是否出現異常上升或溢流等潛在風險。該系統特色是不只「看到現在水有多高」，更能進一步透過AI數據分析、趨勢判讀與提前預測，讓防災工作從被動應對走向主動預防。

「智慧水位哨兵系統」適合應用於河岸邊坡、堤防周邊、易淹水區域及山區道路等高風險場域，除了提升災害預警效率，也呼應聯合國永續發展目標。

二信高中電機科主任劉兆祥表示，學校成立半導體實驗班，更鼓勵學生透過國際發明展將課堂理論與實作能力結合，累積寶貴國際競賽經驗。

獲金中金榮譽的成員王叡泓（左起），陳冠宇，黃宥勛，曾皓丞，李秉霖。圖／二信高中提供

基隆二信高中電機科二年級曾皓丞等5名學生共同研發的「智慧水位哨兵系統」獲金中金。圖／二信高中提供