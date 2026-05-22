桃市消防局「四大專家」闖進國小 五權學童嗨玩防災遊樂園
濃煙逃生、CPR壓胸、地震保命動作全都變成闖關遊戲！桃園市消防局第三救災救護大隊大園分隊昨到大園五權國小舉辦防災宣導活動，以「四大專家」趣味關卡帶領學童進行沉浸式學防災，現場笑聲不斷，孩子們邊玩邊學直喊「這個我要回家教爸媽！」
大園分隊特別將艱澀的防災知識轉化為互動遊戲，設計「風火專家」、「救護專家」、「地震專家」及「應變專家」四大主題關卡，讓全校師生透過親身體驗，建立火災逃生、地震避難及急救應變等重要觀念。
分隊長吳興黌說，防災教育不能紙上談兵，而是要讓孩子實際參與、親身感受，才能真正記住正確觀念；透過遊戲式學習，希望孩子未來面對突發狀況時，能冷靜應變、保護自己，因此將防災趣味化，讓孩子們笑著學財記得住，關鍵時刻也能自救。
五權防災遊樂園第一關由「風火專家」坐鎮，消防人員打造模擬濃煙環境，讓孩子親自體驗火場視線受阻的情境，學習「低姿勢、摸牆走」的逃生技巧。許多學童彎低身體、小心翼翼往出口前進，過程驚呼連連，也讓原本抽象的逃生觀念瞬間深植腦海。
現場人氣最旺的一關竟是「救護專家」！消防員現場示範CPR急救步驟後，孩子們輪流跪在假人旁進行胸部按壓，有人一臉嚴肅猛壓胸口，有人緊張到滿頭大汗，逗得老師和同學笑聲不斷；不過歡樂氣氛中，學童還真學會「叫叫壓電」等急救概念，胸部按壓、人工呼吸，建立「人人都能救人」的觀念。
「地震專家」教導學童遇到地震時，要立刻執行「趴下、掩護、穩住」保命三步驟，並模擬教室、賣場及戶外等不同場景，教孩子如何迅速找到安全位置，消防人員同時也透過情境問答，引導學童將防災反應變成「身體記憶」。
至於「應變專家」則化身生活防災老師，分享居家用火、用電安全及日常避難小知識，現場不時傳出學童興奮大喊「這個我回家要跟爸爸媽媽說！」讓防災觀念從校園一路延伸進家庭。
第三大隊大隊長吳家豪表示，最有效的防災教育，就是讓孩子「邊玩邊學」，希望透過活潑有趣的關卡設計，讓每位學童都能把防災知識帶回家，成為家中的「小小防災達人」，也讓校園與家庭共同建立更安全的生活環境。
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