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一校6萬元！中央EMBA校友愛心炸裂 桃園11偏鄉小學受惠

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
獲贈學校以才藝感謝中央大學EMBA校友同學會。圖／中大EMBA校友同學會提供
獲贈學校以才藝感謝中央大學EMBA校友同學會。圖／中大EMBA校友同學會提供

國立中央大學EMBA校友同學會日前發起偏鄉助學募款，短時間募資66萬元，昨天捐贈桃園觀音、新屋區11所偏鄉國小，每校獲贈6萬元，學童也以才藝演出回應這份溫暖。

中大EMBA校友同學會繼舉辦「讓愛延續」捐血活動後，今年再度投入公益行動，鎖定教育資源相對不足的偏鄉小學發起募款，希望透過實際資源挹注，協助改善弱勢學童的學習環境與教育機會。

這次共募集新台幣66萬元，捐助桃園市觀音區與新屋區共11所偏鄉國小，包括蚵間、大潭、北湖、永安、保生、笨港、大坡、育仁、富林、樹林及觀音國小；各校可依需求彈性運用善款，包含添購教學設備、補助弱勢學生學用品、推動課後才藝課程或改善教學環境等。

昨天於桃園觀音區育仁國小舉行捐贈儀式，活動除安排銀幼多元才藝展演，也由育仁國小學生帶來偶戲影片欣賞及雙人相聲演出，現場氣氛溫馨熱絡，隨後由育仁國小校長張雄騰與中央EMBA校友同學會理事長黃輝彬分別致詞，並進行11校助學金捐贈儀式。

昨天出席儀式的包括中央大學EMBA校友同學會理事長黃輝彬、公益副理事長鍾敏及多名校友共14人；11所受贈學校全數均由校長代表到場；多名校長表示，這筆善款不只是經費挹注，更代表社會對偏鄉教育的支持與鼓勵，讓師生都相當感動。

中央大學EMBA校友同學會表示，未來仍將持續秉持「取之於社會、用之於社會」精神，除健康捐血等公益活動外，也將把關懷觸角延伸至偏鄉教育、環境永續及青少年發展等領域，希望拋磚引玉，號召更多企業與民間團體投入偏鄉教育資源，讓孩子們擁有更公平的學習起點。

國立中央大學EMBA校友同學會日前發起偏鄉助學募款，短時間募資66萬元，昨天舉行捐贈儀式，包括桃園觀音、新屋區11所偏鄉國小受惠。圖／中大EMBA校友同學會提供
國立中央大學EMBA校友同學會日前發起偏鄉助學募款，短時間募資66萬元，昨天舉行捐贈儀式，包括桃園觀音、新屋區11所偏鄉國小受惠。圖／中大EMBA校友同學會提供

國立中央大學EMBA校友同學會日前發起偏鄉助學募款，短時間募資66萬元，昨天舉行捐贈儀式，包括桃園觀音、新屋區11所偏鄉國小受惠。圖／中大EMBA校友同學會提供
國立中央大學EMBA校友同學會日前發起偏鄉助學募款，短時間募資66萬元，昨天舉行捐贈儀式，包括桃園觀音、新屋區11所偏鄉國小受惠。圖／中大EMBA校友同學會提供

國立中央大學EMBA校友同學會發起偏鄉助學募款，短時間募資66萬元，昨天舉行捐贈儀式，同學會理事長黃輝彬致詞。圖／中大EMBA校友同學會提供
國立中央大學EMBA校友同學會發起偏鄉助學募款，短時間募資66萬元，昨天舉行捐贈儀式，同學會理事長黃輝彬致詞。圖／中大EMBA校友同學會提供

桃園 募款 公益

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