新北育德國小環境教育以手繪報呼應綠生活

環保觀念從小扎根，新北市樹林區育德國小與樹林垃圾焚化廠及聯合報合作舉辦115年度「環境教育手繪報創意編輯訓練營」，課程尾聲，學生分組合作，以手繪報的繽紛圖文梳理環境挑戰，提出節能減碳解方，提醒同學跟師長力行綠生活。

聯合報寫作教室講師呂映靜帶領學生觀察一周剩食、了解溫室氣體的成分跟來源，再從食衣住行各面向找出友善環境的作為。四年丁班學生陳立珆、張宥荃、許文馨、潘沛妤，四年丙班學生林靖珊、彭語姍、李櫂佑、詹子昀榮獲手繪報最佳作品殊榮。

學生許家豪說，從大家的成果發表聽到很多環保點子，學校也安排參觀樹林垃圾焚化廠跟淨山活動，讓他收穫很多。學生陳家茗說，原本以為「救救地球」遙不可及，上課才發現沒有想像中難，比方東西壞了拿去修理就可以繼續使用。學生潘芊妤說，老師提到很多衣服成分是聚酯纖維，她以後會選擇多穿純棉衣服。

育德國小校長蔡佩芳除感謝樹林垃圾焚化廠對校園推廣環境教育的支持，提供很多環境教育素材，也肯定聯合報寫作教室的課程資源，讓閱讀寫作教學變得更活潑、多元，也讓孩子在議題學習、分組合作與公開表達中，提升語文學習的參與度與表達能力。和育德的語文教學、永續課程相互整合，相輔相成。

育德國小舉辦「環境教育手繪報創意編輯訓練營」，四年級學生陳立珆

、張宥荃、許文馨、潘沛妤獲表揚。圖／教育事業部

育德國小舉辦「環境教育手繪報創意編輯訓練營」，學生作品將擇日公開展示。圖／教育事業部

育德國小學生發揮創意設計各種「環境手繪報」。圖／教育事業部