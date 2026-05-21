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北竿中山國中遷校工程落後超過20% 縣府將解約

中央社／ 連江縣21日電

連江縣議會今天安排縣長施政報告，縣長王忠銘指出，北竿中山國中遷校工程，承包商施工進度落後超過20%，已委請律師、將對承包商提出中止或解除合約，並追究相關違約責任。

連江縣議會第8屆第7次定期大會昨日開議，今天安排縣長施政報告，並接受議員質詢。

國民黨籍連江縣議員周瑞國、陳玉發直指北竿塘后道聯外道路工程品質低落，路面如「狗皮膏藥」，塘后沙灘更因此遭破壞。施政報告未提及的中山國中遷校工程，開工2年多來進度不到3%，嚴重落後。國民黨籍議員曹爾章強調，縣府長期縱容廠商任意展延工期，品質不佳縣府難辭其咎。

王忠銘回應，塘后道聯外道路與中山國中遷校工程為同一營造商承包，只能說運氣不好，遇到工程品質不佳廠商。但仍會秉持採購法與合約規範，該開罰就開罰，該修正就修正。

王忠銘表示，為解決中山國中遷校工程進度落後問題，除聘請外部專家學者組成審議小組外，還提請公共工程委員會協調。12日召開會議後決定，因工程進度落後超過20%已違反契約，縣府會委請律師對承包商提出中止或解除契約，並對其追究相關法律責任。

王忠銘還說，塘后道聯外道路工程至今一路風雨，雖進入驗收階段，但已委託結構技師公會等第三方協助驗收，塘后沙灘也會要求包商需負起復原責任。

王忠銘 議員

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