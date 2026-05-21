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克服逆境不向命運低頭 嘉義市郭懌震、黃宥凱獲總統教育獎

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2026年總統教育獎名單今天公布，嘉市2名學生獲獎，圖為總統教育獎得主民生國中學生黃宥凱。圖／嘉市府提供
2026年總統教育獎名單今天公布，嘉市2名學生獲獎，圖為總統教育獎得主民生國中學生黃宥凱。圖／嘉市府提供

2026年總統教育獎名單今天公布，嘉市共有2名學生獲獎，分別是興嘉國小學生郭懌震，以及民生國中學生黃宥凱。2人面對身體限制與家庭困境，仍以堅毅精神突破逆境，不僅在學業與競賽中表現亮眼，更展現感動人心的生命力。

興嘉國小學生郭懌震自小聽力受損，日常生活需配戴人工電子耳輔助學習與溝通。由於聽力限制，語言學習比一般孩子更加困難，但他從不因此退縮，課餘時間主動向老師與同學請教，反覆練習發音，直到能清楚表達為止。

除了學習上的努力，郭懌震也熱愛運動，在師長鼓勵下投入競技疊杯訓練。面對高強度且講求專注與速度的訓練，他展現驚人毅力，從校內比賽一路晉級各級賽事，屢創佳績，去年更成功入選競技疊杯國手，站上世界舞台，替台灣爭光。

另名獲獎民生國中學生黃宥凱，成長於單親清寒家庭，還需面對身體限制，但他始終保持正向態度，把逆境化為成長動力。平時積極投入滑輪溜冰與田徑運動，用汗水證明自己的能力，也展現對家庭的責任感與孝心。

此外，黃宥凱在技藝教育表現同樣突出，參加高職技藝學程烹飪競賽勇奪第二名，以實際行動翻轉人生處境。校方表示，他不因環境艱困而放棄，反而更加努力向前，生命韌性令人感佩，也成為同學學習榜樣。

2026年總統教育獎名單今天公布，嘉市2名學生獲獎，圖為總統教育獎得主興嘉國小學生郭懌震。圖／嘉市府提供
2026年總統教育獎名單今天公布，嘉市2名學生獲獎，圖為總統教育獎得主興嘉國小學生郭懌震。圖／嘉市府提供

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