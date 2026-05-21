拚頂尖名校…她為女兒砸逾百萬、天天清晨陪讀 外婆1句話讓她沉默了

升學不只是孩子之間的競爭，更是家長財力、時間與教育資源的全面較量。近日一名日本母親（化名A小姐）坦承，自己與丈夫為了讓女兒考進最頂尖的名校，3年內投入約600萬日圓（約新台幣119萬元）教育費，除了高額補習與個別指導之外，夫妻倆還親自陪讀、研究考古題，每天幾乎圍繞著考試生活打轉。

根據日媒「All About」報導，A小姐夫妻家庭年收入約1500萬日圓（約新台幣297.5萬元），從女兒幼兒園年長班開始，就安排她學習國語與數學，到了小學3年級後，正式轉入大型升學補習班。女兒在小學4年級時偏差值約60，但數學成績始終無法明顯提升，讓A小姐決定加碼尋求專攻升學考試的個別指導。她回憶，當時知名補教機構一堂課收費高達1.8萬日圓（約新台幣3570元），幾乎等於過去補習班一個月的費用，但看見同事孩子因此考進名校，她仍決定一試。

沒想到，女兒成績在短短3個月內明顯進步，整體偏差值突破65，也成功升上大型補習班更高級別的班級。隨著成績提高，補習班開始鼓勵她挑戰頂尖的私立初中，A小姐也將女兒目標鎖定在競爭最激烈的女校。為了讓社會與理科不成弱點，她再度增加一對一家教課程，導致個別指導費用一路飆升。到了小學6年級時，光是個別指導每月就需支付約14萬日圓（約新台幣2.7萬元），再加上大型補習班全年約150萬日圓（約新台幣29.7萬元）學費，總教育支出高達每月26.5萬日圓（約新台幣5.2萬元）、年花320萬日圓（約新台幣63.4萬元）。

然而，A小姐認為升學考試可怕的不僅是金錢支出。她透露，為陪女兒寫漢字與計算題，自己每天清晨不到6點起床，丈夫則親自研究入學考題、教導解題技巧，「這不是只要有錢就能解決的世界。」A小姐也坦言，身邊許多家庭甚至從小學4、5年級起，就聘請東京大學的學生家教、安排多科一對一課程，整個升學生態幾乎像「課金遊戲」。

不過，在孩子終於考進頂尖名校後，A小姐的母親卻忍不住質疑：「家長這麼拚命把孩子送進名校，之後他們真的能靠自己嗎？」這句話讓A小姐因此陷入沉思。

報導指出，日本頂尖中學競爭日益激烈的背後，除了教育資源集中與家長焦慮升高，也反映出升學制度逐漸朝「高資本家庭有利」的方向傾斜。對許多家長而言，真正困難的，或許不是讓孩子考上名校，而是孩子進入名校後，是否仍能保有自主學習與成長能力。