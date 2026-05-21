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台積電基金會率竹科實中學生 抵雲林為偏鄉學童科普交流

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台積電慈善基金會董事長張淑芬率領台積電志工和竹科實驗高中學生，在虎尾澄霖沈香森林館與下崙國小學童展開生態教學交流。記者蔡維斌／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬率領台積電志工和竹科實驗高中學生，在虎尾澄霖沈香森林館與下崙國小學童展開生態教學交流。記者蔡維斌／攝影

台積電慈善基金會董事長張淑芬今天走訪雲林偏鄉下崙國小，並帶領學童到虎尾澄霖沈香森林館，和國立新竹科學園區實驗高中展開長達4天的交流學習，期讓兩校學生透過互助共學、文化體驗、科普實作與生態踏查，為城鄉教育交流注入溫暖深刻的力量。

張淑芬率基金會志工及竹科實驗高中學生抵雲林口湖鄉下崙國小，參觀雲林沿海的風力發電，並轉往虎尾澄霖沈香森林館體驗生態，受到雲林縣長張麗善及森林館董事長陳品宏熱烈接待。下崙國小學生和竹科實驗高中分組透過戶外導覽與APP科技探索，深入體驗生物多樣性與環境教育，進一步理解永續發展的重要。

張淑芬表示，此行透過體驗和學習，讓小朋友接觸課本之外、平常生活中較少接觸的新知與視野，感謝台積電志工陪伴大家，從科普教育、能源知識到生態踏青與自然觀察，帶領孩子在歡樂中學習、在體驗中成長，就像種下希望種子，帶給雲林小朋友最珍貴、最好的養分，也希望大家抱持愛心、同理心對待他人和自己。

台積電副總經理何軍也指出，台積電先進封裝隨著AI浪潮發展，員工平常上班壓力大，透過投入志工過程中舒壓，並到偏鄉進行科普，傳遞科技知識，這次雲林行並走入大自然，讓學生看到台積電員工在工作之餘持續學習，從中提升自己能力與認知。

張淑芬並強調，台積電慈善基金會樂於把多年來下鄉關懷環境與教育所累積的經驗，與更多企業界分享，讓大家攜手共同關懷這片土地。張麗善感謝台積電不僅在資源支持雲林，包括捐贈再生筆電、學校更換節能燈具、光電設備、交通車；創辦人夫人還親自率團來進行環境教育交流，關心偏鄉教育，擴展孩子視野及科學知識。

台積電慈善基金會董事長張淑芬親自率領志工和竹科實驗高中學生到雲林教育交流，縣長張麗善感謝基金會對偏鄉教育的苦心。記者蔡維斌／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬親自率領志工和竹科實驗高中學生到雲林教育交流，縣長張麗善感謝基金會對偏鄉教育的苦心。記者蔡維斌／攝影

台積電慈善基金會董事長張淑芬親自率領台積電志工和竹科實驗高中學生在虎尾澄霖沈香森林館與下崙國小學童，展開生態教學交流。記者蔡維斌／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬親自率領台積電志工和竹科實驗高中學生在虎尾澄霖沈香森林館與下崙國小學童，展開生態教學交流。記者蔡維斌／攝影

台積電慈善基金會董事長張淑芬親自率領台積電志工和竹科實驗高中學生，抵雲林下崙國小進行環境教育交流。記者蔡維斌／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬親自率領台積電志工和竹科實驗高中學生，抵雲林下崙國小進行環境教育交流。記者蔡維斌／攝影

台積電慈善基金會董事長張淑芬親自率領台積電志工和竹科實驗高中學生在虎尾澄霖沈香森林館與下崙國小學童，展開生態教學交流。記者蔡維斌／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬親自率領台積電志工和竹科實驗高中學生在虎尾澄霖沈香森林館與下崙國小學童，展開生態教學交流。記者蔡維斌／攝影

台積電慈善基金會董事長張淑芬親自率領台積電志工和竹科實驗高中學生，抵雲林下崙國小進行環境教育交流。記者蔡維斌／攝影
台積電慈善基金會董事長張淑芬親自率領台積電志工和竹科實驗高中學生，抵雲林下崙國小進行環境教育交流。記者蔡維斌／攝影

雲林 台積電 竹科

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