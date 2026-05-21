台積電基金會率竹科實中學生 抵雲林為偏鄉學童科普交流
台積電慈善基金會董事長張淑芬今天走訪雲林偏鄉下崙國小，並帶領學童到虎尾澄霖沈香森林館，和國立新竹科學園區實驗高中展開長達4天的交流學習，期讓兩校學生透過互助共學、文化體驗、科普實作與生態踏查，為城鄉教育交流注入溫暖深刻的力量。
張淑芬率基金會志工及竹科實驗高中學生抵雲林口湖鄉下崙國小，參觀雲林沿海的風力發電，並轉往虎尾澄霖沈香森林館體驗生態，受到雲林縣長張麗善及森林館董事長陳品宏熱烈接待。下崙國小學生和竹科實驗高中分組透過戶外導覽與APP科技探索，深入體驗生物多樣性與環境教育，進一步理解永續發展的重要。
張淑芬表示，此行透過體驗和學習，讓小朋友接觸課本之外、平常生活中較少接觸的新知與視野，感謝台積電志工陪伴大家，從科普教育、能源知識到生態踏青與自然觀察，帶領孩子在歡樂中學習、在體驗中成長，就像種下希望種子，帶給雲林小朋友最珍貴、最好的養分，也希望大家抱持愛心、同理心對待他人和自己。
台積電副總經理何軍也指出，台積電先進封裝隨著AI浪潮發展，員工平常上班壓力大，透過投入志工過程中舒壓，並到偏鄉進行科普，傳遞科技知識，這次雲林行並走入大自然，讓學生看到台積電員工在工作之餘持續學習，從中提升自己能力與認知。
張淑芬並強調，台積電慈善基金會樂於把多年來下鄉關懷環境與教育所累積的經驗，與更多企業界分享，讓大家攜手共同關懷這片土地。張麗善感謝台積電不僅在資源支持雲林，包括捐贈再生筆電、學校更換節能燈具、光電設備、交通車；創辦人夫人還親自率團來進行環境教育交流，關心偏鄉教育，擴展孩子視野及科學知識。
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