翻山而來的孩子...泰安鄉汶水國小潘祖坪勇敢逐夢和承擔 今獲總統教育獎肯定

從南庄到泰安，是一段蜿蜒遙遠的山路，但對泰安郷汶水國小五年級的潘祖坪而言，那不只是求學的路，更是一個孩子追逐打棒球的夢想、提早學習承擔的人生旅程。這個「翻山而來」的孩子，今天更獲得總統教育獎的肯定。

汶水國小表示，五年級的潘祖坪今天榮獲總統教育獎，消息傳回校園時，師長與同學都十分感動，因為大家都知道，這份榮耀的背後，是一個孩子一路咬著牙、默默撐著走過來的故事。

汶水國小校長陳若蘭說，祖坪的家在苗栗縣南庄鄉山區，家中有4個兄弟姊妹，父親因身體狀況不佳，長期住在安養中心，家庭照顧功能有限。身為家中長子，他很早便知道，自己不能只當一個被照顧的孩子。在家裡，他是弟妹最依賴的大哥，很多原本應由大人承擔的責任，早已悄悄落在他肩上。

汶水國小有棒球隊，潘祖坪為了一圓棒球夢，也希望未來有能力照顧家人，從國小三年級便離開南庄家鄉和原先就讀的蓬萊國小，翻山越嶺到泰安鄉汶水國小就讀，長期在學校住宿。對一個年紀還小的孩子而言，離家生活並不容易，但他始終選擇努力堅持。

每天清晨，他比別人更早起床訓練；夜晚回到宿舍後，還會主動陪伴與照顧年幼的學弟，學弟情緒低落時，他會安慰，學弟生活需要幫忙時，他總是第一個站出來。老師們常說，祖坪是一個「把責任看得比自己還重要」的孩子。

在球場上他努力撐住團隊，在生活裡他努力撐住自己，即使沒有輕鬆的條件，他依然選擇認真生活、溫柔待人。那段從南庄到泰安的山路，像極了祖坪的人生，一路顛簸、一路辛苦，但他從未停下腳步。

汶水國小表示，總統教育獎真正珍貴的不只是表揚孩子的成就，而是讓更多人看見那些在困境中依然願意努力、願意承擔、願意為家人與夢想撐下去的生命力量。潘祖坪或許不是最耀眼的孩子，卻是最讓人心疼，也最令人敬佩的孩子之一。

陳若蘭說，如今這名翻山而來的孩子，終於被更多人看見，他用自己的生命故事，溫柔地告訴大家「真正的勇敢」不是不害怕，而是即使肩上有重擔，依然願意一步一步向前走。

苗栗縣泰安郷汶水國小五年級學生潘祖坪（右）追逐打棒球的夢想、提早學習承擔的人生旅程，在校經常指導學弟的課業。圖／汶水國小提供

泰安郷汶水國小五年級學生潘祖坪（右）追逐打棒球的夢想、提早學習承擔的人生旅程，圖為他在學校宿舍幫學弟吹頭髮。圖／汶水國小提供

泰安郷汶水國小五年級學生潘祖坪（左）在南庄家中為妹妹指導課業。圖／汶水國小提供

泰安郷汶水國小五年級學生潘祖坪（左）追逐打棒球的夢想、提早學習承擔的人生旅程，今天獲得總統教育獎的肯定。圖／汶水國小提供

泰安郷汶水國小五年級學生潘祖坪追逐打棒球的夢想、提早學習承擔的人生旅程，被校方暱稱「翻山而來的孩子」，今天更獲得總統教育獎的肯定。圖／汶水國小提供