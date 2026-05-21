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父親突中風…李小龍沒被擊倒 今獲總統教育獎肯定

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣泰安國中小九年級學生李小龍榮獲總統教育獎肯定。圖／泰安國中小提供
苗栗縣泰安國中小九年級學生李小龍榮獲總統教育獎肯定。圖／泰安國中小提供

苗栗縣泰安國中小九年級學生李小龍成長過程面臨著比一般孩子更艱辛的環境，尤其在面臨父親突發中風、家庭支柱驟然倒下的巨大變故時，他沒有被現實擊倒，反而選擇在一夜之間長大，憑藉著在逆境中樂觀進取、勇往直前的堅韌精神，獲得師長和同學的認同和支持，今天並榮獲總統教育獎肯定，消息傳回學校，全校師生同感榮耀。

泰安國中小指出，李小龍是泰雅族原住民，在偏鄉，許多孩子常面臨外界對原住民「只能靠體育、不愛讀書」等無形的刻板印象與框架，但他從未向命運與標籤低頭，這份不屈不撓的勇氣源自於他心中最愛的家人。小龍與家人之間緊密相依、彼此關懷，充滿了濃濃的愛與溫暖。正是這份來自家庭的堅實後盾，滋養小龍體貼、懂事又樂觀的性格。

在校期間，李小龍不僅在體育競技展現出山林賜予的天賦與汗水，更在英文學習、原住民族語的文化傳承，及人際關係上展現出令人讚嘆的才華。他用實力證明，原住民的孩子既能稱霸運動場，也能在課業與文化深度上綻放光芒。他總是用溫暖的笑容面對周遭的人，像一盞小小的明燈，照亮身邊每個人，卓越的表現和面對逆境的生命態度，深深感動全校師生，參加總統教育獎也獲得評選委員的高度肯定。

泰安國中小教導處行政團隊一路陪伴他走過推薦與評選過程，團隊師長及行政人員感性地表示，小龍的成長歷程，是一部在狂風暴雨中綻放的生命故事。看著他一邊貼心照顧中風的父親，一邊在課業、族語和體育上全方位發光，這份獎項對他而言是最好的肯定。大家相信他的故事能鼓舞更多處於逆境中的孩子，勇敢追尋自己的夢想。

校長廖藝芳表示，小龍能獲得總統教育獎，除了孩子自身的努力不懈外，更要感謝教導處行政團隊與學校師長的長期關懷、悉心輔導，在推薦過程中傾盡全力。學校未來將持續秉持「點亮每個孩子，成就無限可能」的教育理念，為每位孩子搭建展現生命的舞台，陪伴他們發光發熱。

泰安國中小九年級學生李小龍參加部落踏查課程，到農園體驗及採摘瓜果。圖／泰安國中小提供
泰安國中小九年級學生李小龍參加部落踏查課程，到農園體驗及採摘瓜果。圖／泰安國中小提供

泰安國中小九年級學生李小龍在114學年度參加族語認證獲中高級佳績。圖／泰安國中小提供
泰安國中小九年級學生李小龍在114學年度參加族語認證獲中高級佳績。圖／泰安國中小提供

泰安國中小九年級學生李小龍（左二）在籃球場與同學合影。圖／泰安國中小提供
泰安國中小九年級學生李小龍（左二）在籃球場與同學合影。圖／泰安國中小提供

泰安國中小九年級學生李小龍（左一）暑期參加學校師生騎自行車遊台灣的活動。圖／泰安國中小提供
泰安國中小九年級學生李小龍（左一）暑期參加學校師生騎自行車遊台灣的活動。圖／泰安國中小提供

原住民 泰雅族 李小龍

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