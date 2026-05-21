從「鱟」說起的家鄉課 金門柏村國小百人共學打造最暖世代交流

為推動老幼共學及深化在地文化教育，金門縣政府社會處今天上午結合柏村國小與料羅灣社區照顧關懷據點，舉辦「老幼書迷說故事」活動，邀集社區長者與幼兒園學童共100人齊聚校園，透過繪本閱讀、情境互動與跨世代交流，共同打造溫馨的世代共融學習場域。

這場活動也是社會處持續推動的老幼共學系列第20場，並結合縣府「扎根零歲教育」理念，希望透過長者陪伴與互動，讓孩子從小培養關懷、尊重及認識在地文化的觀念。

今天的活動除邀請料羅灣社區照顧關懷據點長者參與外，還有鄰近的蓮庵里老人家也到場，共30多人，蓮庵里長呂永林、料羅灣社區發展協會理事長莊勝雄都到場參與，與柏村國小附幼學童及師生展開跨世代交流。現場不時傳出笑聲與互動聲，長者陪孩子聽故事、談回憶，孩子則透過傾聽與陪伴，學習尊重與關懷，氣氛溫馨熱絡。

此次活動以金門具代表性的海洋生物「鱟」為主題，由柏村國小師生共同創作「金門鱟繪本」，內容融合海洋生態、環境教育與地方文化元素，帶領學童認識金門特有生態與海洋文化，也勾起長者對早年地方生活的共同記憶，展現文化傳承與世代交流的意義。

活動由柏村國小校長許雪芳親自擔任說故事講者，以活潑生動方式帶領大小朋友進入繪本世界，並結合角色扮演與情境互動，提高參與感。社會處長青及身障福利科科長陳韻雯也到場陪伴長者與孩子共讀，展現老幼共學「共讀、共學、共融」精神。

值得一提的是，許雪芳笑稱，這場活動是自己32年教育生涯的「謝幕演出」，同時也是學校圖書館閱讀大階梯的首次「開箱」啟用。她表示，學校長期重視在地文化與生命教育，希望透過師生共同創作繪本，讓孩子從生活中認識家鄉自然與文化，進一步培養對土地的認同與關懷。

料羅灣社區發展協會理事長莊勝雄則感謝社區長者與學校攜手合作，讓老幼共學不只是活動，更成為社區與校園連結的重要平台。

社會處表示，未來將持續結合社區照顧關懷據點、學校與在地資源，推動更多元的老幼共學活動，打造高齡友善與世代共融環境，讓長者活躍老化，也讓孩子在陪伴中學習成長，共同營造充滿人情味的幸福社區。

柏村國小今天上午舉辦「老幼書迷說故事」活動，中場休息時間，校長許雪芳（右）與小朋友一起品嘗志工媽媽所做的草仔粿。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府社會處結合柏村國小與料羅灣社區照顧關懷據點，舉辦「老幼書迷說故事」活動，邀集社區長者與幼兒園學童共100人齊聚校園，共同閱讀繪本，打造溫馨的世代共融學習場域。記者蔡家蓁／攝影

柏村國小今天上午舉辦「老幼書迷說故事」活動，校長許雪芳（左三）引導小朋友一起講關於鱟的故事。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府社會處結合柏村國小與料羅灣社區照顧關懷據點，舉辦「老幼書迷說故事」活動，料羅灣社區發展協會理事長莊勝雄感謝社區長者與學校攜手合作，讓老幼共學不只是活動，更成為社區與校園連結的重要平台。記者蔡家蓁／攝

金門縣政府社會處結合柏村國小與料羅灣社區照顧關懷據點，舉辦「老幼書迷說故事」活動，邀集社區長者與幼兒園學童共100人齊聚校園，氣氛溫馨。記者蔡家蓁／攝影