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剛收藝才班甄選成績單…1.5小時後截止複查 家長質疑校方：故意晚寄？

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市國小藝術才能音樂班甄選鑑定4月12日同步在全市8校辦理。非本報當事人。圖／台中市政府提供
台中市國小藝術才能音樂班甄選鑑定4月12日同步在全市8校辦理。非本報當事人。圖／台中市政府提供

台中市上安國小藝術才能音樂班上月辦理甄選，家長向本報投訴指出，4月17日規定要寄出成績單，她卻在21日下午才收到，收到後不到1.5個小時就截止成績複查，質疑校方晚寄，不讓人複查，痛批是嚴重的行政疏失。校方表示，未來將研議是否延後成績複查時間，讓甄選程序更周延。

台中市設有藝術才能音樂班的國小共8所，115學年於4月12日同步在8校辦理甄選鑑定，依簡章公告規定，4月17日下午7時前，於台中市教育局及各受理報名學校網站公告錄取名單，並由學校寄發成績單；4月21日下午3時前可申請成績複查，逾時不受理。

李姓家長投訴指出，兒子上月參加上安國小的藝才班甄選，但4月17日規定要寄出成績單，卻在4月21日中午1點半才收到雙掛號信，成績單上註明兒子分數79.42分，與80分錄取分數僅差不到0.6分，因此隔天一早到學校提出希望申請成績複查，但校方卻說昨天下午3時已經截止，質疑校方是否晚寄，故意不讓人複查。

李姓家長質疑，寄發成績單時間為何不選在周間，隔了一個假日，壓縮作業時間，前兩年也有類似情況，「因為校方晚寄成績單導致無法複查，造成的損失誰要負責？」

李姓家長說，兒子曾經參加比賽有得獎紀錄，卻沒有錄取，校方為何不公開最低錄取分數？並質疑考試沒有公開，也沒有錄音錄影，宛如密室考試，如何確定教師評分是否有私心或關說內定人選？

校方指出，4月17日公布錄取名單，因為遇到假日，校方20日寄出成績單，導致家長21日才收到，未來將研議是否延後複查時間，讓甄選程序更加周延。

校方表示，術科測驗總成績需達到80分，未達80分者則不予錄取，依規定不便公布個人成績，強調甄選過程公開透明，沒有黑箱作業。

中市教育局指出，各受理學校均應依簡章期程辦理，此案通知單寄送及家長收受時間等疑義，教育局已請學校檢討鑑定相關作業流程，教育局也會視當年度相關情形審慎評估工作期程，以維護應試學生甄選權益。

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