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聽見屬於自己的希望 六合國小聽障生鄭恩泓獲總統教育獎

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市六合國小六年級學生鄭恩泓雖自幼因聽覺障礙需長期配戴助聽器，但他始終以積極樂觀的態度面對挑戰，在學業、語文及體育等領域都有優異表現，今天並榮獲總統教育獎肯定。圖／六合國小提供
苗栗縣頭份市六合國小六年級學生鄭恩泓雖自幼因聽覺障礙需長期配戴助聽器，但他始終以積極樂觀的態度面對挑戰，在學業、語文及體育等領域都有優異表現，今天並榮獲總統教育獎肯定。圖／六合國小提供

苗栗縣頭份市六合國小六年級學生鄭恩泓雖自幼因聽覺障礙需長期配戴助聽器，但他始終以積極樂觀的態度面對挑戰，在學業、語文及體育等領域都有優異表現，他堅毅不屈的精神，成為師長與同學眼中的學習典範，今天並榮獲總統教育獎肯定。

校方指出，鄭恩泓5歲開始配戴助聽器，日常生活中，必須比一般人更專注地傾聽聲音、觀察表情，才能完整理解他人意思。助聽器長時間配戴常造成耳朵悶熱不適，運動時甚至會感到疼痛，但他除了睡覺與洗澡，始終堅持配戴。他深知，助聽器不只是協助自己學習的重要工具，更是與外界溝通的重要橋梁。

在家庭方面，鄭恩泓的父母長年在傳統市場工作，每天清晨要前往彰化批貨，返家後還需整理、販售蔬菜，甚至下田種芹菜、百香果、辣椒與韭菜花以維持家計。儘管家中經濟並不寬裕，父母仍全力支持孩子求學與成長。鄭恩泓的助聽器已需更新，但受限於經濟條件無法立即更換，他因此更加努力爭取各項獎助學金，希望靠自己的力量減輕家庭負擔，完成更換助聽器的心願。

在市場長大，他從小就習慣汗水與忙碌的生活。假日會主動到菜攤幫忙，平日兼顧課業與運動訓練。籃球、跑步及鉛球運動，不僅培養他的體能與毅力，也讓他在運動中建立自信。校內表現方面，鄭恩泓學習態度積極認真，五年級學業成績名列班級前六名，並榮獲校內語文競賽「六年級台語朗讀第一名」。

校外表現方面，他在全國語文競賽頭份市初賽獲得「國小台語情境式演說第二名」，同時也在苗栗縣體育會理事長盃田徑錦標賽榮獲「國小男子組鉛球第五名」，表現允文允武。

師長說，鄭恩泓雖然身體條件與一般學生不同，但從不因此退縮，反而比同儕更努力，待人真誠、樂於助人，平日常主動協助老師與同學，面對困境始終保持正向態度，他的堅持與付出都深受大家肯定。

鄭恩泓希望未來能成為一名籃球員或體育老師，將運動帶給自己的力量與勇氣分享給更多孩子。他相信，即使人生的起點不同，只要願堅持努力，也能走出屬於自己的道路。今天榮獲總統教育獎，除能減輕家庭在助聽器維護的經濟負擔，也會成為他持續前進的重要力量，聽見屬於自己的希望與未來。

苗栗縣頭份市六合國小六年級學生鄭恩泓雖自幼因聽覺障礙需長期配戴助聽器，但他始終以積極樂觀的態度面對挑戰，在學業、語文及體育等領域都有優異表現，今天並榮獲總統教育獎肯定。圖／六合國小提供
苗栗縣頭份市六合國小六年級學生鄭恩泓雖自幼因聽覺障礙需長期配戴助聽器，但他始終以積極樂觀的態度面對挑戰，在學業、語文及體育等領域都有優異表現，今天並榮獲總統教育獎肯定。圖／六合國小提供

苗栗縣頭份市六合國小六年級學生鄭恩泓雖自幼因聽覺障礙需長期配戴助聽器，但他始終以積極樂觀的態度面對挑戰，在學業、語文及體育等領域都有優異表現，今天並榮獲總統教育獎肯定。圖／六合國小提供
苗栗縣頭份市六合國小六年級學生鄭恩泓雖自幼因聽覺障礙需長期配戴助聽器，但他始終以積極樂觀的態度面對挑戰，在學業、語文及體育等領域都有優異表現，今天並榮獲總統教育獎肯定。圖／六合國小提供

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苗栗縣頭份市六合國小六年級學生鄭恩泓雖自幼因聽覺障礙需長期配戴助聽器，但他始終以積極樂觀的態度面對挑戰，在學業、語文及體育等領域都有優異表現，今天並榮獲總統教育獎肯定。圖／六合國小提供

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