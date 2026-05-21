南迴10校350名學生僅1座泳池 台東縣議員盼增設

台東縣議員蔡玉玲今天指出，台東南迴地區10所學校、逾350名學生，僅大武國小有1座游泳池，希望能增建。台東縣政府表示，考慮引進安全性較高的小型充氣式泳池。

台東縣南迴線金崙溪4月發生學生溺水死亡憾事，目前進入夏天，吸引民眾前往溪流消暑、烤肉，學生的水上求生技能引關切。

國民黨縣議員蔡玉玲今天在台東縣議會定期大會質詢台東縣政府教育處長蔡美瑤，有關南迴地區游泳教學資源不足問題。

蔡玉玲表示，南迴線從大溪到安朔國小沿線有10所學校，學生總數逾350人，然而整個南迴地區竟只有大武國小擁有1座游泳池，讓350名學生擠1座游泳池，資源供不應求。

蔡玉玲指出，如果安朔等地的學校無法排進大武國小的時程，就必須被迫前往更遠的金崙溫泉區，甚至必須奔波到台東市區上課，這對學校和學生而言，在交通上造成極大的困難與負擔。

蔡玉玲表示，4月發生孩子在金崙溪掉入溪底的溺水意外，令人遺憾，因此無論在暑假或任何時段，讓孩子安全接受求生訓練絕對不容忽視，教育處能否研議在適當地點新建游泳池。

蔡美瑤回應，水上求生課程對學生而言確實非常重要，主要教學核心即為水上求生與諳水性，目前各校在時間與空間的調度協調上，尚未發生時段強碰的狀況。

是否新建游泳池，蔡美瑤表示，考量國小孩子年紀較小，若要讓孩子熟悉水性、學習求生，引進安全性較高的小型充氣式泳池也是一種可行替代方案。至於現有的大武國小游泳池硬體狀況，教育處去年已進行全縣普查，凡是關乎安全性的老舊設施設備都需汰舊換新，教育處均會全力協助經費並加以改善，以保障學生學習安全。