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擁172公里海岸線！水域安全宣導走進台東校園 學生反應超熱烈

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
不靠海的縱谷池上國中九年級兩個班學生參與水域安全教育宣導。圖／教育事業部提供
不靠海的縱谷池上國中九年級兩個班學生參與水域安全教育宣導。圖／教育事業部提供

台東擁有全國最長、長達172公里的海岸線，加上溪流、湖泊等天然水域資源豐富，衝浪、SUP立槳、獨木舟等活動盛行，但每逢暑假仍不時傳出溺水或水域意外。為提升學生水域安全觀念，降低戲水風險，縣府今年深入校園推動水域安全教育宣導，盼從小建立正確自我保護觀念。

縣府觀光發展處運動觀光科表示，台東是國內知名水域運動城市，包括活水湖、杉原灣等地，都是熱門戲水及訓練場域，但不少民眾對離岸流、風口浪等潛藏危險缺乏認識，因此希望透過校園教育，讓孩子提早了解水域風險與正確應對方式。

目前已完成池上國中及國立台東大學附設實驗國民小學等學校宣導活動，現場互動熱烈。講師透過影片、實際案例與有獎問答，向學生介紹離岸流辨識、水域求生及遇險處置方式，不少學生踴躍舉手搶答，氣氛相當熱絡。

池上國中學生表示，過去只知道溪邊危險，第一次真正了解什麼是海邊離岸流，也學到落水時不能慌張，要保持體力等待救援；另有學童分享，以前到海邊玩只覺得浪很漂亮，上課後才知道不同天候與海流都可能暗藏危機，「以後玩水會更小心，也會提醒家人朋友注意安全」。

運動觀光科指出，目前縣府除安排救生員駐點，也同步整合沿岸告示牌資訊，針對不同區域危險性、季節風險及注意事項進行標示，讓民眾更容易理解水域環境風險，而校園宣導則是整體水域安全政策的重要一環。

此次活動共安排池上國中、東海國民中學、大武國民中學、新生國民中學、國立台東大學附設實驗國民小學及新生國民小學等6所學校參與，預計近千名學生受惠。

縣府表示，未來將持續推動相關工作，並視今年辦理成效評估是否擴大辦理，包括規畫親子水域安全講座與體驗活動，希望讓更多民眾建立正確戲水觀念，打造更安全的水域活動環境。

國立台東大學附設實驗國民小學水域安全教育宣導活動，現場互動熱烈。圖／教育事業部提供
國立台東大學附設實驗國民小學水域安全教育宣導活動，現場互動熱烈。圖／教育事業部提供

台東縣政府今年深入校園推動水域安全教育宣導，盼從小建立正確自我保護觀念。圖／教育事業部提供
台東縣政府今年深入校園推動水域安全教育宣導，盼從小建立正確自我保護觀念。圖／教育事業部提供

台東 校園 暑假

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