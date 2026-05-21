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中小學國際教育展文化自信 教部挹注1億經費
教育部推動「中小學國際教育中程計畫」，114學年度挹注超過新台幣1億元經費，補助352所學校舉辦活動，到海外拓展視野，並在交流中展現文化自信，將在地特色推向國際。
教育部今天發布新聞稿指出，「中小學國際教育中程計畫」鼓勵國內學校結合特色課程與在地文化，與海外學校建立實體交流及長期合作關係，近年觸及國家除鄰近的亞洲各國外，也跨及歐美各地。
位於高雄市偏遠地區的建山國小，師生透過計畫，前往美國姊妹校交流，將布農族傳統文化帶往國際舞台；桃園市社子國小前往日本，運用校園植物開發文創品，作為國民外交禮物。
國際交流重雙向互動，許多學校也會接待海外訪團，雲林縣虎尾國中以布袋戲、醒獅等傳統技藝，迎接日本大潟中學；麥寮高中引領越南黎明高中師生，穿上傳統服裝體驗茶道。
花蓮高中接待沖繩縣八重山商工，以流暢外語生動介紹校園風貌與花蓮在地美食。這些特色課程不僅成功吸引海外師生，更建立起穩定長期的互動機制。
教育部表示，將持續輔導學校將國際教育融入課程，藉由實體雙向往來，建立更具韌性與永續的全球夥伴關係。
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