學生只想學會考的！美術師無奈 高中生嘆：教育風氣不改沒用

美術課是許多學校的必修科目，希望培養學生的創造力、情感表達力與觀察力。一名美術老師發文，感嘆現在的學生只想學習考試會考的東西，對於美術缺乏好奇心，並希望美術課能成為學生面對升學壓力下抒發的管道。對此，多數網友將問題歸咎在教育體系上，更有網友認為美術課程應該要與商業概念結合，先去教導如何推銷自己的作品、延伸到求職上，對學生來說會更加受用。

一名美術老師在Threads發文，提到有學生說只想學考試會考的東西，讓他感到很無奈。年僅14歲的孩子對黏土、塗鴉、顏色與創意的想法沒有探索的好奇心，「毫無生趣」，他認為美術課應該成為學生升學壓力下抒發情緒的管道，同時也能讓成績較差、感到無助的孩子透過美術課找到學習的熱情。

原PO舉例，有一位學生放棄了其他所有學科，一上課就睡覺，更有許多字不會寫，卻很認真地在美術課中將喜愛的遊戲角色呈現在自己的作品上，作品的創作論述也非常詳盡，他很欣慰看到此學生因為美術課而重拾學習的興趣。原PO指出，他也是在升學主義的環境成長，但他本身較為叛逆，選擇別人口中不會賺錢的道路，如今除了成功賺到錢外，更獲得諸多無形價值，因此現在看到體制內學生只想學會考的東西才感到很無奈。

此文一出，一位網友認為台灣教育體系規劃錯誤，即使老師鼓勵學生要多學技能，但老師本身也不懂如何運用技能，應該要把商業概念融入到教學中，而不是只追求創作，不過因為課堂時間關係很難實現。他就遇過很好的老師，開學第一堂課就教學生如何推銷作品，甚至能將此技能運用在求職上，對於學生來說很受用。

更有網友指出升學導向教育的弊端，美感雖然是生活的一部分，但因為從小教育就教導成績高才值得驕傲，因此無論是音樂、美術、舞蹈等課程都被邊緣化。他本身是剛考完試的高中生，也希望學校能多排美術課或音樂課給他們，但如果教育風氣始終沒改善也沒用，並由衷希望考試與美感課程能一半一半，「至少讓生活更充實一些，不要只有讀書考試」。

美術系學生面臨的商業問題也曾引起討論，一名美術生提到她讀書時，老師時常鼓勵他們「做自己」，但後來才發現外面的人只在乎你的作品是否有市場。對此，不少網友認為從事藝術產業的人「毅力」至關重要，堅持才有機會成功，並且建議可以多參加比賽或開教室，至少能獲得足以生活的收入。