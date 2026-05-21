美國風力能源世界賽 台小將獲多項冠軍
台灣團隊今天在美國威斯康辛州舉行的2026年KidWind風力能源世界賽，獲得多項冠軍大獎。競賽以活潑與創意形式進行，培養全球年輕學子對風力及太陽能發電的興趣及專業。
2026年KidWind風力能源世界賽（2026 WorldKidWind Challenge）於17日至20日在威斯康辛大學麥迪遜分校舉行，來自台灣的參賽隊伍共獲得4項冠軍及1項葉片工程獎。
競賽吸引近550名全美各地及台灣、泰國等多國學生參加。
台灣隊伍表現亮眼，獲得多項大獎：
台中一中、台中二中、台中高工組成的TaiwanHUNTERS，獲高中組世界冠軍。
台南市港明高中國中部及蓮潭國中小組成的TheWind Nexus，獲國小組世界冠軍及評審團獎。
台南市東區博愛國小、北區文元國小、南科國際實驗高中小學部、台中市西屯區國安國小、台中市衛道高中、大德國小、中港高中等組成的Taiwan WINdPOWer，獲國中KidWind風機組世界冠軍及KidWind精神獎。
南投縣社寮國中、營北國中、台南市崑山高中國中部、建興國中及高雄美國學校組成的SL AngelWings，獲國中開放風機組世界冠軍。
台南市瀛海高中、天主教聖功女子高中、台中一中等組成的Taiwan WinDog，獲葉片工程獎。
駐芝加哥辦事處賽後轉致總統賴清德及副總統蕭美琴的賀電，嘉許學生傑出表現。
KidWind競賽由美國非營利組織KidWind主辦，美國能源部所屬國家可再生能源實驗室（NationalRenewable Energy Laboratory）支持，透過設計與建造風力發電機與太陽能發電系統，引導學生認識潔淨能源與氣候變遷議題，培養未來綠能人才。
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