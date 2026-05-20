北市私校傳食物中毒 衛生局接獲通報3人就醫

北市私立復興實驗高級中學小學今傳出12人食用午餐義大利麵後身體不適，北市衛生局至晚上7時接獲醫療機構通報疑似食品中毒3人，衛生局已啟動調查中。

衛生局表示，今天傍晚接獲北市私立復興實驗高級中學小學部電郵通報，12人於食用午餐時，覺得義大利麵味道過重、感到不適，有人出現嘔吐或腹瀉等疑似食品中毒症狀。

衛生局接獲醫療機構通報疑似食品中毒3人後，已啟動疑似食品中毒事件調查，後續如有採樣，檢驗結果最快約2周出爐，屆時依稽查檢驗結果綜合判斷。

校方對此表示，相關狀況有掌握，並沒有食物中毒事件，目前已校安通報靜待調查結果，但細節涉及學生隱私，不對外說明。