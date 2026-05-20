北市私校12名學生午餐後出現嘔吐、腹瀉 衛生局證實：食物已送檢

北市私立復興實驗高級中學小學今傳出12人於食用午餐時覺得義大利麵麵味過重而感到不適，出現嘔吐或腹瀉等症狀，衛生局表示，尚未接獲療機構通報疑似食品中毒事件，但為維護校園飲食衛生安全已先採樣，待結果出爐後綜合判斷。

衛生局表示，今日傍晚接獲北市私立復興實驗高級中學小學部電郵通報，12人於食用午餐時，覺得義大利麵麵味過重而感到不適，有出現嘔吐或腹瀉等疑似食品中毒症狀，但衛生局尚未接獲醫療機構通報疑似食品中毒事件。

衛生局表示，為維護校園飲食衛生安全，衛生局已啟動疑似食品中毒事件調查，後續如有採樣，檢驗結果最快約需2周出爐，屆時依稽查檢驗結果綜合判斷。

校方並未多作回應僅表示，相關狀況均有掌握並沒有食物中毒事件，目前已校安通報靜待調查結果，細節因涉及學生隱私不會對外說明。