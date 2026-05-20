聽新聞
0:00 / 0:00
北市私校12名學生午餐後出現嘔吐、腹瀉 衛生局證實：食物已送檢
北市私立復興實驗高級中學小學今傳出12人於食用午餐時覺得義大利麵麵味過重而感到不適，出現嘔吐或腹瀉等症狀，衛生局表示，尚未接獲療機構通報疑似食品中毒事件，但為維護校園飲食衛生安全已先採樣，待結果出爐後綜合判斷。
衛生局表示，今日傍晚接獲北市私立復興實驗高級中學小學部電郵通報，12人於食用午餐時，覺得義大利麵麵味過重而感到不適，有出現嘔吐或腹瀉等疑似食品中毒症狀，但衛生局尚未接獲醫療機構通報疑似食品中毒事件。
衛生局表示，為維護校園飲食衛生安全，衛生局已啟動疑似食品中毒事件調查，後續如有採樣，檢驗結果最快約需2周出爐，屆時依稽查檢驗結果綜合判斷。
校方並未多作回應僅表示，相關狀況均有掌握並沒有食物中毒事件，目前已校安通報靜待調查結果，細節因涉及學生隱私不會對外說明。
【編輯推薦】
▪快來對答案！115會考五科試題與解答、難易度分析全掌握
▪國、英整體偏難「落點恐下修」 專家估建中34.6北一女33.8錄取
▪武安侯助力會考？國文考「宋代帽子」 看過《逐玉》秒選正確答案
▪115國中教育會考落幕 英數想拿A++只能錯1題…各科容錯題數一次看
▪會考寫作哪種筆最順？「果汁筆」大踩雷 過來人曝最保險方法
▪正在答第8題「13秒後地震到」就開搖 考生傻眼：沉浸式考題
▪喝洋墨水翻轉人生？留英學生籲「家裡沒錢別留學」：最貴的不是學費
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。