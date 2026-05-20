一對一課輔老師開放報名！鴻海星光計畫助弱勢學生穩定學習

當弱勢孩子在課業上程度落後、在學習上感覺痛苦，他們缺的往往不只是能力，更需要一位願意多陪他一點的人。鴻海教育基金會即日起召募115學年度「星光計畫」一對一學伴老師，邀請對教學有興趣、對助人有熱情的朋友加入一對一線上或實體課輔行列，一起協助弱勢學生穩定學習、逐步找回信心。

鴻海星光計畫自2022年推動以來，已於全台合作超過30個課後據點，每年照顧近400位家境清寒、課業落後的孩子，讓他們在下課後有地方可以去、有晚餐可以吃，有人陪寫功課外，更提供一位專屬的學伴老師，每週兩次為孩子進行一對一課業輔導。

鴻海教育基金會表示，許多弱勢孩子一旦上課時聽不懂，回家又無人可問，久而久之就更聽不懂而更加覺得學習很難，於是這些習得無助的孩子往往課業嚴重落後於班上同學，透過一對一的方式，不趕學校進度，只看學生程度，一步一步把孩子不會的地方補起來，慢慢重拾孩子的學習信心與動力。有學生分享，「以前看到考試就很害怕，現在比較敢寫了！」、「原本看不懂的題目，現在可以知道意思了」、「原來學英文蠻好玩的！」。

鴻海教育基金會說，該計畫不只弱勢學生受惠，也悄悄改變參與其中的課輔老師。一位學伴老師分享「我原本以為自己是在教學生，後來才發現，反而我從學生身上學到更多！」也有人提到「以前覺得我可以念好學校是因為我很努力，現在才發現，那是因為我很幸運生長在一個可以安心讀書的好家庭中，這讓我更懂得感恩。」而在一個個孩子拿到學校的成績進步獎的同時，老師也會跟著開心「真高興他不再害怕英文了！」、「他段考進步了二十分，我都嚇了一跳！」。

為確保一對一教學品質，星光計畫建立完整支持系統，從進入計畫前的「相見歡」活動，協助學伴與學生建立關係，到教學期間提供國文、英文、數學與心理輔導相關師培課程，並由督導持續陪伴與協助備課，透過一系列制度化的設計，讓學伴在教學現場不必獨自摸索，而是能在穩定的扶持系統中，安心陪伴孩子成長，讓一對一老師可以感受到「不是一個人單打獨鬥，而是有團隊一起努力」的溫暖支持。

鴻海教育基金會也邀請對教學有熱情的大學生、碩博士生與社會人士加入「115學年星光計畫」一對一課輔老師的行列。

報名連結：https://starlight.foxconnfoundation.org/login-view

更多資訊請參考活動網頁：https://www.foxconnfoundation.org/plan/starlight

師生相見歡活動，協助學伴與學生在線上課程前先拉近彼此距離。圖／鴻海教育基金會提供。