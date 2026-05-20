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不只生生有平板！台南首批AI筆電上線 再投入2.7億培育科技人才

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市率先全台採購首批50台高效能「AI筆電」投入校園教育，強化校園AI基礎建設。圖／南市府提供
台南市率先全台採購首批50台高效能「AI筆電」投入校園教育，強化校園AI基礎建設。圖／南市府提供

跟上AI浪潮！台南市率先採購高效能「AI筆電」投入校園教育，首批50台今由市長黃偉哲頒授10所AI教育重點學校，黃偉哲也宣布，將再投入2.7億元推動AI程式教育與生成式AI輔助學習，強化校園AI基礎建設。

黃偉哲表示，面對全球AI浪潮，台南希望孩子從課堂就能接觸人工智慧學習，提早培養機器人、無人機及AI領域的競爭力；未來AI學習不再侷限在電腦教室，更是能融入一般課堂，提升教師教學與學生學習效率，同時兼顧資安與在地文化特色。

教育局說明，台南自2020年成立AI種子教師團隊，推動AI教學工具與課程開發，2022年配合「生生用平板」政策，目前全市平板使用率已達95%，2023年則推出生成式AI輔助學習平台「智慧魔鏡」。

教育局表示，今年將提出「數位台南・AI啟航」行動方案，除持續推動4年22億元「生生有平板、校校智慧學」計畫外，也將加碼2.7億元推動生成式AI輔助學習與AI程式教育；將建構台南專屬生成式AI算力環境，優化「智慧魔鏡2.0」平台，持續培育AI科技人才。

參與課程的蔡姓學生表示，AI筆電可直接在本地端完成資料蒐集、模型訓練與測試，效能與速度明顯提升，更容易掌握AI核心技巧。後甲國中老師鄭盛南則指出，穩定算力有助學生提問與模型建構，也讓教師教學更有感，未來盼培養具創造力與判讀能力的數位公民。

台南市教育局表示，將在「生成式AI輔助學習」主軸上，建構台南市專屬生成式AI算力環境，優化智慧魔鏡2.0平台，並超前部署引入具備本地端運算能力的AI筆電，提供師生更為優質的實作體驗。圖／南市府提供
台南市教育局表示，將在「生成式AI輔助學習」主軸上，建構台南市專屬生成式AI算力環境，優化智慧魔鏡2.0平台，並超前部署引入具備本地端運算能力的AI筆電，提供師生更為優質的實作體驗。圖／南市府提供

台南 教育局 黃偉哲 筆電

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