不只生生有平板！台南首批AI筆電上線 再投入2.7億培育科技人才

作家楊双子創作、金翎翻譯的「台灣漫遊錄」，成為首部獲得英國國際布克獎的華文小說，引發網路熱議，好奇這本小說為什麼可以頻頻拿到國際大獎，在國際引發的關注更勝過台灣。英國衛報對「台灣漫遊錄」的介紹精簡地說明此書的魅力元素：「小說以重見天日的回憶錄譯本的形式呈現，講述了一位小說家於1938年乘船前往日治時期的台灣，並與一位翻譯結伴踏上美食之旅，最終墜入愛河的故事。書中既有虛構人物的註腳和後記，也有譯者金翎寫的真實後記。」這本書有愛情、美食與旅行，符合國際文學獎關注的殖民論述與後設主題，也符合今年國際布克獎的主題「超越國界的虛構作品」，加上翻譯手法有堅持有創意，讓台灣文學再次走上國際舞台。

2026-05-20 12:12