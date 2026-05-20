影／苗栗縣多元教育博覽會登場 31個闖關攤位展現各技藝職群成果

苗栗縣政府上午在巨蛋體育館舉辦多元教育博覽會，展出國中技藝教育、原住民族教育及戶外與海洋教育成果，並公開表揚國中技藝競賽各職群組前3名，合計共58人，肯定學生在專業技能、實務操作及職涯探索上的優異表現。

苗栗縣教育處指出，這次成果展設有31個闖關攤位，內容涵蓋國中技藝教育、原住民族教育、戶外與海洋教育等多元主題，此外也設有技藝教育課程靜態展示區，盼透過成果展示與互動體驗，深化學生學習內涵。

開幕典禮由竹南國中學生演出絲竹樂跨界合奏「動物狂歡節」及泰安國中小的原民創新樂舞「原．共舞」，為博覽會揭開序幕。會中表揚114學年度全國技藝教育績優人員，包括烏眉國中主任吳憶菁、苗栗農工主任林東信、三義高中學生練姝言、大湖農工學生徐浩閔等人，高度肯定他們長期深耕技藝教育、精進專業知能，並於教學推動、技術展現及學習展現優異成果。

此外，典禮中也公開表揚國中技藝競賽各職群組前3名，共計58位表現卓越學生，肯定學生於專業技能、實務操作及職涯探索上的優異表現，以及各校師長長期投入指導培育之辛勞與成果，充分展現本縣技藝教育扎根有成、人才培育成果豐碩。

邱俐俐和教育處長葉芯慧走訪各攤位，與師生互動熱絡，苗農學生攤位展示唇膏製作，邱俐俐熱情地幫忙一名女生塗上口紅。

教育處指出，114學年在技藝教育部分共開設動力機械、機械、家政、餐旅、農業、電機與電子、商業與管理、食品、醫護、設計及化工等11個職群課程。原住民族教育方面，由13所原住民重點學校共同參與成果展，透過多元設攤展示與互動體驗，呈現苗栗縣推動原民教育的成果。

此外，設置「AR to VR」戶外教育與海洋教育主題體驗攤位，展示苗栗縣戶外及海洋教育中心研發的 VR 實境APP，讓師生透過數位工具就能體驗縣內外戶外與海洋教育場域，落實「走出課堂、親近自然」的教育精神，且展現苗栗縣在推動多元教育的成果。

邱俐俐強調，精湛的技藝是孩子翻轉未來的競爭力，深厚的原民文化是族群共榮的根基，廣闊的山海視野則是引領孩子走向世界的窗口。縣府將持續傾注資源，讓技術扎根、讓文化傳承、讓探索無界，致力打造一個「適性、共好、永續」的學習樂園。

多元教育博覽會設有31個闖關攤位，內容涵蓋國中技藝教育、原住民族教育、戶外與海洋教育等多元主題。記者胡蓬生／攝影

多元教育博覽會設有31個闖關攤位，副縣長邱俐俐走訪參觀各攤位，還熱情地幫苗栗農工攤位上的女生塗口紅。記者胡蓬生／攝影

苗栗副縣長邱俐俐（中）參觀多元教育博覽會的闖關攤位。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府上午在巨蛋體育館舉辦多元教育博覽會，並公開表揚國中技藝競賽各職群組前3名，合計共58人。記者胡蓬生／攝影

成果展設有31個闖關攤位，內容涵蓋國中技藝教育、原住民族教育、戶外與海洋教育等多元主題，此外也設有技藝教育課程靜態展示區，盼透過成果展示與互動體驗，深化學生學習內涵 。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府上午在巨蛋體育館舉辦多元教育博覽會，展出國中技藝教育、原住民族教育及戶外與海洋教育的成果。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府上午在巨蛋體育館舉辦多元教育博覽會，展出國中技藝教育、原住民族教育及戶外與海洋教育的成果。記者胡蓬生／攝影