板橋國中生科競賽8連霸 奪金背後藏師長陪伴與逆轉故事
新北市板橋國中日前參加「114學年度全國科技教育創意實作競賽」，在生活科技組再度奪下全國金牌，寫下連續8年奪冠紀錄。其中由8年級陳昱廷、黃柏豪及7年級黃梓恩組成的團隊勇奪金牌，另一組由8年級鄭中平帶領7年級廖子毅、楊詠潔的隊伍，也獲得全國佳作。
此次競賽以橋梁結構與運輸機構設計為主題，考驗學生實作能力與團隊合作。金牌隊長陳昱廷表示，賽前1個月團隊曾陷入磨合困境，練習過程中甚至不慎遭美工刀劃傷手指，但包紮後仍持續投入訓練，「這不只是為了成績，更是學會面對困難、堅持到底的過程」。
隊員黃柏豪則說，自己課業表現並非最突出，但在生活科技領域找到自信與舞台，「終於相信自己有能力」。
佳作團隊隊長鄭中平則分享，自己曾在7年級參賽失利，到8年級重新扛起責任、帶領學弟妹一起備賽，「真正學會了擔當」。
除了獲獎團隊外，板橋國中也分享另一名學生沈奕愷的故事。校方指出，沈奕愷過去成績不佳、個性隨性，一度被認為不適合參賽，但在老師引導下，逐漸建立做筆記與規畫能力，也主動鑽研焊接與修車技術，雖最終與全國賽資格擦身而過，卻坦言「失敗沒有打倒我」。
板橋國中表示，學校生科團隊多年來由詹銘偉、顏詠璇、李季明等老師長期投入指導，也形成學長返校帶學弟妹的傳承文化，包括紀致緯、鄭仲傑等畢業校友，即使升學後仍持續返校義務協助培訓。
目前就讀陽明交通大學資訊科學與工程研究所的校友劉元楷也分享，自己過去成績並不理想，是老師耐心陪伴與競賽歷練，讓他重新找回自信，「生科競賽帶給我的不只是獎牌，而是人生方向」。
板橋國中教務主任陳芳儀表示，學校長期推動科技教育與創客精神，最感動的不只是連續8年奪冠，而是看見學生在實作過程中逐漸建立韌性與自信。未來也將持續深化創客教育，培養敢於創新、能實踐的學生。
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