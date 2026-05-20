不必再向鄰居借場地辦畢典 北市修德國小活動中心流標7次終於開工

北市南港區修德國小沒有室內活動中心，得向鄰居成德國中借場地辦畢業典禮。校方決定斥資2億元打造全新活動中心，歷經7次流標，今年終於決標，今舉辦開工典禮，北市教育局副局長廖文靜到場見證，她直呼感動。

2023年迄今，教育局所屬高中職及國中小校舍新建工程共推動37案，中山國中等11案已完工，目前施工中有修德國小、大安高工、南港高中、和平高中、力行國小、西松國小、中正高中、雙永國小共8案，以及石牌國小等18案規畫設計中。

修德國小2022年開始規畫活動中心新建工程，2024年9月開始招標，因逢俄烏戰爭、通膨及缺工缺料等因素，期間歷經7次流標，經每次檢討與積極辦招商說明會，今年2月第8次終於決標，預計2027年12月完工，2028年3月取得使照及驗收，提供學生及附近居民使用，將成東新街118巷新地標。

校長王玉致詞分享，活動中心新建工程經歷7次流標的考驗，其中包含大家的心血，今天動土每一鏟土的意義不僅是校園空間的進化，更在於學校終於能許孩子一個承諾，未來可在自己的家幫孩子辦最隆重的畢業典禮，「畢業生不必再頂著風雨跟太陽，來回奔波跟隔壁成德國中借場地」，與此同時，她也感謝成德國中的幫忙。

修德國小巧固球隊曾獲全國及亞洲盃冠軍，活動中心將配置符合國際標準的專業場地。王玉說，巧固球隊能放心地在室內揮汗，期待他們再抱回一座世界盃冠軍獎座。

開工典禮結束時，廖文靜和王玉大大擁抱，感動之情溢於言表。廖文靜說，今天看到開工，她感動到流眼淚，因為孩子的成長不能重來，大人能做的就是許他們一個好的成長環境。

廖文靜表示，開案最重要，過往一年能開個2、3案就很厲害，即使做先期規畫，未來不見得繼續做下去，但是蔣市長上任後，「只要開案，一定會走到底。」每案會遇到缺工、物價上漲等不同狀況，集眾人之力量，跑了好多程序、經歷多少艱辛，好不容易才能走到開工，她直呼「真的會想哭。」

廖文靜說，北市每年校舍改建預算至少40億元，今年更達57億元，依此速度，每年開案5、6案，持續增加案量，未來慢慢可見一間間學校的校舍開工、完工、啟用等收穫。「天時地利人和，每個案子能走都是幸運」，在教育局服務近30年的她認為，以北市而言，沒有哪個時代的改建是如此大規模及速度在走，現在真的是一個好時代。

北市南港區修德國小今天舉辦活動中心新建工程開工典禮。記者林佳彣／攝影

北市南港區修德國小今天舉辦活動中心新建工程開工典禮，教育局副局長廖文靜（左五）、校長王玉（左六）及地方民代等人在場見證。記者林佳彣／攝影

北市南港區修德國小活動中心的建築物設計，外牆採用灰暖白色調鋼板材、木紋格柵及彩色玻璃做搭配。此為意象圖。圖／北市修德國小提供