彰化17校2千名畢業生路跑記錄青春 田中馬報名時間公布

彰化縣田中馬拉松系列活動「Run To Future畢業生路跑」今天集結田中鎮、社頭鄉、溪州鄉等17所學校、逾2千名師生一起開跑，用奔跑與汗水記錄青春回憶、奔向未來，而今年秒殺田中馬簡章也同步在520公布，6月3日起將開放報名。

中華民國舒康樂活運動協會舉辦田中馬系列活動，在520這天集結南彰化3鄉鎮文興高中、田中國小等17所學校學生一起從文興高中出發，參加「從校園跑向未來」畢業路跑，多數畢業生參加5公里路跑，還有幼兒園組畢業生參加3公里組，許多學生都是首次參加路跑，直呼可以用這種方式來為自己的畢業留下美好回憶，將會很難忘。

田中馬拉松總幹事鄭宗政說，畢業路跑活動也請各學校可融入課綱，事先就已經開始練跑，有健康的體魄會是學生未來面對各項挑戰很重要的本錢，讓學生挑戰自我，在學生時代就種下愛好運動的種子。

鄭宗政說，「520」正是田中的郵遞區號，也象徵「我愛你」諧音，在這個充滿愛與青春意義的日子，透過畢業生路跑也與今年田中馬拉松簡章發布一起登場，展現田中小鎮對運動、土地與下一代的熱愛。

田中馬系列活動也融入友善與永續理念，鄭宗政說，田中馬今年將開放1萬7千名額，於11月8日登場，在6月3日全球跑步日開放報名，今年比較特別的是保留500個名額給友善共融組含視障和身心障者報名。

鄭宗政說，以往已有坐著輪椅或是視障等身障選手報名參加，為了推動運動平權，今年特設友善共融組，對於身心障礙者，會依其需求安排陪跑者，鼓勵身心障礙者參賽，田中馬以熱情啦啦隊著稱，也歡迎更多志工加入服務行列。

田中馬拉松系列活動「Run To Future畢業生路跑」，為畢業留下難忘回憶。圖／主辦單位提供

田中馬拉松系列活動「Run To Future畢業生路跑」今天集結17所學校、逾2千名師生一起開跑，用奔跑與汗水記錄青春，為畢業留下難忘回憶。圖／主辦單位提供

田中馬拉松系列活動「Run To Future畢業生路跑」今天集結17所學校、逾2千名師生一起開跑，用奔跑與汗水記錄青春，為畢業留下難忘回憶。圖／主辦單位提供