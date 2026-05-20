跟著粉紅超跑向前行 仁德醫專與「白沙屯媽祖醫院」產學結盟

由台中童綜合醫院籌建的苗栗「白沙屯媽祖醫院」昨隆重舉行開工動土典禮，「粉紅超跑」到場鑑壇觀禮，鄰近的後龍鎮仁德醫專今天透過官網宣布已與童綜合醫院簽立教育部「展翅計畫」，產學結盟，醫院啟用後將可第一時間完美銜接所需的護理、醫事檢驗及復健治療等專業人力。

昨動土儀式現場冠蓋雲集，總統賴清德親臨主祭，白沙屯媽祖更搭乘「粉紅超跑」親臨現場祈福鑑壇，仁德醫專科校長黃柏翔也出席觀禮，共同見證歷史性的一刻。

仁德醫專指出，為了完美銜接未來媽祖醫院所需的護理、醫事檢驗及復健治療等專業人力，該校已與童綜合醫院簽立教育部「展翅計畫」，辦理深度產學結盟；參與計畫的仁德學子，在學期間不僅享有學費補助與生活獎學金，畢業後更保障直接進入童綜合醫院體系就業。

白沙屯媽祖醫院是全新的智能化智慧醫院，預計於兩年半後（民國118年）完工落成，規劃興建地上5層、地下2層的大樓 。未來完工後，仁德醫專與醫院間距離僅約15分鐘車程，這項極近的地緣優勢，將大幅縮短學生通勤距離並降低外地實習生活成本。

黃柏翔表示，這項產學合作為年輕學子，開闢了一條從校園直通優質醫療職場的綠色通道。未來，仁德醫專將成為媽祖醫院最堅實的人才後盾，讓學子能「在地就學、在地就業」，攜手守護鄉親健康。

「白沙屯媽祖醫院」昨隆重舉行開工動土典禮，「粉紅超跑」到場鑑壇觀禮，現場冠蓋雲集，見證苗栗醫界盛事。記者吳傑沐／攝影