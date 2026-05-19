教育部長鄭英耀訪視嘉義市校園 王美惠爭取逾千萬改善經費

教育部長鄭英耀上午前往嘉義市多所學校訪視，由立委王美惠陪同考察，先後走訪嘉義家職、嘉義女中、嘉義特殊教育學校及蘭潭國小，了解校園設施與學生學習環境需求，並當場承諾多項改善經費。
鄭英耀表示，嘉義家職學生參與教育部「青年百億海外圓夢計畫」，赴日本進行跨國交流學習，教育部將持續提供青年更多國際學習與成長機會，協助學生拓展視野。王美惠指出，嘉義女中游泳池維修案已獲教育部核定370萬元經費，現勘鄭英耀當場允諾，再補助110萬元改善紅土網球場，提升學生運動環境品質。
此外，鄭英耀也肯定嘉市府與蘭潭國小推動永續校園理念，指出校園地坪整修工程融入循環經濟與環境永續概念，具示範意義，現場承諾補助300多萬元經費，協助校園環境改善。
嘉義特殊教育學校提出多項校園改善需求，包括電力系統更新及黑板樹、鳳鈴木等危險樹木移除。其中，電力系統更新約需600萬元，樹木移除工程約260多萬元，教育部也承諾將協助處理。
鄭英耀表示，支持弱勢學生參與國際圓夢計畫，是教育部重要政策，希望讓每位青年都有機會走向世界；同時，校園設施與運動環境改善，也是教育部長期重視工作，唯有完善基礎建設，才能讓學生安心學習、健康成長。
王美惠感謝市府與學校師長長期投入教育工作，強調政府應提供足夠資源支持第一線教育現場。未來只要嘉市學校有需求，她也會持續協助向中央爭取經費，打造更安全、完善的學習環境。
教育部長鄭英耀上午前往嘉義市多所學校訪視，由立委王美惠陪同考察，先後走訪嘉義家職、嘉義女中、嘉義特殊教育學校及蘭潭國小，了解校園設施與學生學習環境需求，並當場承諾多項改善經費。
國中教育會考前天落幕，兒福聯盟昨指出，教育部二○一三年訂定國民小學及國民中學正常教學實施要點，該政策推行屆滿十三年，他們近期對全台逾二千名國中生進行問卷調查，發現仍有逾八成國中生早自習考試，近六成被借課，半數國中生下課時間遭取消，相關督導機制不應流於書面與形式。
彰化縣府今年投入九億六千七百萬元採購近七萬台平板，提供全縣三到十二年級學生使用，加上教育部補助一、二年級學生平板設備，彰化正式達成縣屬學校一到十二年級「一生一平板」目標，成為百萬人口行政區中率先完成「生生有平板」的縣市，南投歷時三年也達標，讓數位工具普及於教學現場。
屏東的國中七年級常態編班現行為採計國小六年級的學期成績，縣府規畫一一五學年度起改採小六學力檢測結果，作為七年級常態編班的依據，引發家長、教師團體反彈。有家長憂心，變相成升學競爭，讓國小教育再陷「刷題、拚排名」氛圍。
114學年度全國國小籃球聯賽（EBL）昨天落幕，苗栗縣大同國小沒有體育班，卻是全國唯一男隊、女隊都搶進前四強，相當難能可貴，為苗栗縣、為學校爭光，師生都引以為榮。
115學年高中特色招生專業群科甄選入學術科測驗有9528人報名，術科測驗成績於5月18日上午9時公告，有17校參採國中會考成績為錄取門檻，其餘69校以術科測驗成績為錄取依據。
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