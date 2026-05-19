教育部長鄭英耀訪視嘉義市校園 王美惠爭取逾千萬改善經費

教育部長鄭英耀上午前往嘉義市多所學校訪視，由立委王美惠陪同考察，先後走訪嘉義家職、嘉義女中、嘉義特殊教育學校及蘭潭國小，了解校園設施與學生學習環境需求，並當場承諾多項改善經費。

鄭英耀表示，嘉義家職學生參與教育部「青年百億海外圓夢計畫」，赴日本進行跨國交流學習，教育部將持續提供青年更多國際學習與成長機會，協助學生拓展視野。王美惠指出，嘉義女中游泳池維修案已獲教育部核定370萬元經費，現勘鄭英耀當場允諾，再補助110萬元改善紅土網球場，提升學生運動環境品質。

此外，鄭英耀也肯定嘉市府與蘭潭國小推動永續校園理念，指出校園地坪整修工程融入循環經濟與環境永續概念，具示範意義，現場承諾補助300多萬元經費，協助校園環境改善。

嘉義特殊教育學校提出多項校園改善需求，包括電力系統更新及黑板樹、鳳鈴木等危險樹木移除。其中，電力系統更新約需600萬元，樹木移除工程約260多萬元，教育部也承諾將協助處理。

鄭英耀表示，支持弱勢學生參與國際圓夢計畫，是教育部重要政策，希望讓每位青年都有機會走向世界；同時，校園設施與運動環境改善，也是教育部長期重視工作，唯有完善基礎建設，才能讓學生安心學習、健康成長。

王美惠感謝市府與學校師長長期投入教育工作，強調政府應提供足夠資源支持第一線教育現場。未來只要嘉市學校有需求，她也會持續協助向中央爭取經費，打造更安全、完善的學習環境。

教育部長鄭英耀（右）上午前往嘉義市多所學校訪視，由立委王美惠（左）陪同考察，先後走訪嘉義家職、嘉義女中、嘉義特殊教育學校及蘭潭國小，了解校園設施與學生學習環境需求，並當場承諾多項改善經費。圖／王美惠服務處提供

教育部長鄭英耀上午前往嘉義市多所學校訪視，由立委王美惠陪同考察，先後走訪嘉義家職、嘉義女中、嘉義特殊教育學校及蘭潭國小，了解校園設施與學生學習環境需求，並當場承諾多項改善經費。圖／王美惠服務處提供

教育部長鄭英耀上午前往嘉義市多所學校訪視，由立委王美惠陪同考察，先後走訪嘉義家職、嘉義女中、嘉義特殊教育學校及蘭潭國小，了解校園設施與學生學習環境需求，並當場承諾多項改善經費。圖／王美惠服務處提供

教育部長鄭英耀上午前往嘉義市多所學校訪視，由立委王美惠陪同考察，先後走訪嘉義家職、嘉義女中、嘉義特殊教育學校及蘭潭國小，了解校園設施與學生學習環境需求，並當場承諾多項改善經費。圖／王美惠服務處提供

教育部長鄭英耀上午前往嘉義市多所學校訪視，由立委王美惠陪同考察，先後走訪嘉義家職、嘉義女中、嘉義特殊教育學校及蘭潭國小，了解校園設施與學生學習環境需求，並當場承諾多項改善經費。圖／王美惠服務處提供

教育部長鄭英耀上午前往嘉義市多所學校訪視，由立委王美惠陪同考察，先後走訪嘉義家職、嘉義女中、嘉義特殊教育學校及蘭潭國小，了解校園設施與學生學習環境需求，並當場承諾多項改善經費。圖／王美惠服務處提供

教育部長鄭英耀上午前往嘉義市多所學校訪視，由立委王美惠陪同考察，先後走訪嘉義家職、嘉義女中、嘉義特殊教育學校及蘭潭國小，了解校園設施與學生學習環境需求，並當場承諾多項改善經費。圖／王美惠服務處提供